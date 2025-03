Der Minister, der unser CO2 ins Ausland schicken will

Ein ganz neuer Zugang dieser Regierung beim Klimaschutz ist „Carbon Capture Storage“. Darunter versteht man das Auffangen von CO2, bevor es in die Atmosphäre gelangt, und die anschließende Lagerung unter der Erde.

Norbert Totschnig

Ja, das Verbot dieser Technologie wird hoffentlich in ganz Europa fallen. Auch in Österreich wollen wir diese Technologie nutzen. Denn um unsere CO2-Emissionen aus Industriezweigen wie der Zement- oder Stahlproduktion zu senken, werden wir modernste Technologien brauchen. Hohe Sicherheits- und Umweltstandards stehen dabei an erster Stelle.

Wie funktioniert das?

Totschnig

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Zum Beispiel kann CO2 gefiltert, gesammelt, verpresst und in Tanks gefüllt werden.

Und wo in Österreich könnte das CO2 dann gelagert werden?

Totschnig

In Österreich haben wir dafür begrenzte Möglichkeiten, weil wir unterirdische Lagerstätten für die Speicherung von Gas verwenden.