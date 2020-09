Der Mut der frühen Jahre

Es war die Zeit, in der Journalisten prinzipiell mit Sakko und Krawatte zum Dienst zu erscheinen hatten. Da tanzten die meist jüngeren profil-Kollegen mit Lederjacken oder Pullovern schon optisch aus der Reihe.



profil deckte in den 1970er-Jahren eine ganze Reihe von Skandalen auf, etwa die Zugehörigkeit des damaligen FPÖ-Chefs Friedrich Peter zu einer SS-Einheit, die im Zweiten Weltkrieg in Polen und der Sowjetunion Massaker an Zivilisten angerichtet hatte; die seltsamen Waffengeschäfte eines Verteidigungsministers mit Syrien-und nicht zuletzt eine Vielzahl von Finanzaffären der Stadt Wien, vom Bauring bis zum AKH. Später waren es Rüstungsexporte, die Waldheim-Affäre oder Missbrauchsvorwürfe gegen den Wiener Kardinal Hans Hermann Groër.



Ich kam 1976 als Student zum profil, als via Inserat junge Mitarbeiter gesucht wurden. "Wer den Kapitalismus kritisieren will, sollte vorher im Handelsregister nachgeschaut haben", hatte Lingens getextet. Damals zählten die profil-Titelgeschichte und der Leitartikel jeden Montag zur Pflichtlektüre politisch interessierter, aufgeschlossener Menschen in Österreich. Beliebt waren auch die bissigen Cartoons von Manfred Deix oder die satirische Kolumne von Reinhard Tramontana. Wo sonst konnte man zwei völlig konträre Kommentare zu Ronald Reagans schmutzigem Krieg in Mittelamerika lesen? Erst Lingens' Appell zur Eindämmung des Kommunismus, dann gleich anschließend eine Brandrede von Joachim Riedl gegen Reagans Contras-Söldnertruppe.



Lingens hatte Spaß daran, uns vorzuführen. Als in Wien ein Student als mutmaßlicher Doppelmörder verhaftet wurde, wollte niemand binnen eines Tages eine Titelgeschichte liefern. PML machte es erzürnt selbst, und ihm gelang eine eindrucksvolle Reportage über den "Psycho-Killer".