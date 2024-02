Der Tag, an dem Lena Schilling offiziell grün wurde

Für Lena Schilling wird es ernst, und das zeigt sich an diesem Wochenende vor allem an zwei Momenten. Zuerst am Freitagabend, um 21:50 Uhr. Lena Schilling, 23, steht an einer Grazer Hotelbar und verspricht dem grünen Team: In zehn Minuten, Punkt 22 Uhr, geht sie ins Bett, auch wenn andere Delegierte noch länger fortgehen werden.

Der zweite Moment kommt am nächsten Tag, um 12:50 Uhr. Jetzt steht Schilling, ausgeschlafen, an einem Rednerpult in der Messehalle Graz und verspricht den Anwesenden am grünen Bundeskongresses: Innerhalb von zehn Minuten will sie die Delegierten von sich überzeugen.

Ganz so selbstverständlich ist das nicht, zumindest wäre es das vor Monaten nicht gewesen. Schilling hat, noch als Aktivistin, den Grünen schon Desinteresse für die Anliegen der Straßenproteste vorgeworfen und die Klimapolitik der Regierung oft als zu lasch kritisiert. An diesem Samstag in Graz finden die Aktivistin und die Partei zu einer Symbiose zusammen: Schilling will Spitzenkandidatin bei der EU-Wahl am 9. Juni werden, um der Klimabewegung neues Gewicht zu verleihen. Und die grünen Delegierten wollen eine Listenerste haben, die auffällt und auch jüngere Menschen ansprechen kann.