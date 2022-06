Wie stellt sich Aktivistin Lena Schilling die Welt vor?

Ein Jahr später kann Schilling über ihre damalige Goschertheit nur mehr grinsen. Der Bürgermeister ließ sich von dem Schreiben freilich nicht aus dem Konzept bringen. „Aber nachdem wir das so frech angekündigt hatten, mussten wir es auch machen. Also habe ich die Versammlung hier angemeldet, am 28. August ist das Camp entstanden, am 30. August wurde die erste Baustelle besetzt. Und der Stein ist ins Rollen geraten.“ Womit die jungen Aktivistinnen nicht gerechnet hatten: Die Polizei rückte zwar an, räumte die Besetzung aber nicht. „Die Aktion war ursprünglich nur für einen, vielleicht zwei Tage geplant, aber nachdem nicht geräumt wurde, sind wir halt geblieben.“ So schlugen Lena Schilling und die „Lobau bleibt“-Bewegung in der Donaustadt Wurzeln – und fanden reichlich fruchtbaren Boden vor: Schon bei den ersten Organisationstreffen waren auch Anrainer vor Ort, viele hatten sich schon zuvor in Bürgerinitiativen gegen das Straßenbauprojekt formiert. „Wir sind hier sehr schnell angekommen. Die Pfarre hat uns das Fließwasser spendiert, der Strom kommt von einer Nachbarin in der Siedlung. Die Leute hier wollen die Straße auch nicht.“

„Lobau bleibt“ ist auch ein Schulbeispiel gelungener Koalitionsbildung. Auf der Stadtstraßenbaustelle kam zusammen, was zwar irgendwie zusammengehört, aber einander trotzdem lange nicht grün war: die schulstreikenden Greta-Thunberg-Fans von Fridays For Future, die deutlich radikaleren und auch ideologisch stärker aufgeladenen Gruppen Extinction Rebellion und System Change Not Climate Change sowie die Aktion „Letzte Generation“, die regelmäßig mit Straßenblockaden Aufsehen (und Pendleraggression) erregt. Bis zum Aufruf von Schillings Schülerinnen-Gruppe „Jugendrat“ kochten die verschiedenen Bewegungen ihre jeweils eigene Suppe. „Ich glaube, ich bin ziemlich goschert und ein bisserl größenwahnsinnig, und durch diese Ankündigung war allen klar: Wir machen das jetzt. Das war sicher ein Antrieb, und gerade bei einer ganz konkreten Sache müssen wir manchmal ideologische oder taktische Unterschiede beiseitelegen.“