Was lief wirklich zwischen der Typenentscheidung 2002, dem Kaufvertrag 2003, dem „Vergleich“ 2007? Wofür bekam ein Grüppchen von Lobbyisten 41 Millionen Euro an Beraterhonoraren? Welchen Zweck erfüllte der Londoner Briefkasten Vector Aerospace? Und was hatte es mit den notorischen Gegengeschäften auf sich? Antworten darauf finden Sie ab 1. Juni online: Die investigative Rechercheplattform DOSSIER und profil haben einen gemeinsamen, öffentlich zugänglichen Online-Datenraum geschaffen, der tiefe Einblicke in die Anatomie eines Rüstungsgeschäfts erlaubt. Vertrauliche E-Mails, geheime Verträge, Rechnungen, interne Reports, Analysen, Rechnungshofberichte, Ausschussprotokolle, dazu die profil-Berichterstattung aus mehr als zehn Jahren – all das nach Schlagworten abrufbar und übersichtlich strukturiert.