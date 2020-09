Die besten Reaktionen auf Trumps Österreich-Sager

In einem Gespräch mit dem US-Sender Fox News zum Thema Waldbrände in Kalifornien erklärte Trump, dass Europa trotz "explosiveren" Bäumen nicht unter Waldbränden leide.

"In Europa haben sie 'Wald-Städte'. Schauen Sie auf Länder wie Österreich, schauen Sie auf so viele Länder, sie leben im Wald, diese werden als 'Wald-Städte' angesehen, so viele gibt es", erläuterte Trump sein skurriles Bild über Österreich.

Natürlich ein gefundenes Fressen für die Social-Media-Community, die mit Memes nicht lange auf sich warten ließ.