Das in Spijkenisse aufgenommenes Foto zeigt einen U-Bahn-Zug, der durch einen Stoppblock an der U-Bahn-Station De Akkers schoss, ohne einen Unfall zu erleiden. Der niederländischer U-Bahn-Zug durchbrach eine Sicherheitsbarriere, wurde aber durch eine Skulptur eines Walschwanzes gehindert, ins Wasser zu stürzen. Der Fahrer des Zuges, der als einziger an Bord war, blieb bei dem Vorfall in Spijkenisse nahe der Hafenstadt Rotterdam unverletzt.