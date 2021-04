Die FPÖ hat das Sommerloch abgeschafft

Wolfgang Ambros prangert in der Süddeutschen Zeitung das Kanzlerschweigen und „braune Haufen“ in der FPÖ an. Die Retourkutsche der Freiheitlichen lässt nicht lange auf sich warten. Generalsekretär Christian Hafenecker bezeichnet Ambros als „abgehalftert“, greift im selben Atemzug auch Rainhard Fendrich an, indem er sagt dass ihm beide immer unsympathischer werden. FPÖ-Anhänger lassen in Reaktion auf den Streit ihre Wut in den sozialen Medien aus und beschimpfen Ambros schwer – während die gegnerischen Ambros-Anhänger auf Beleidigungen verzichten und den Hit „Schifoan“ als Zeichen der Unterstützung wieder in die Charts bringen.