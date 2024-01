Die FPÖ im Wahljahr: Das Land sieht blau

Dabei gibt es genügend Gründe, die dagegensprechen: Was Heinz-Christian Strache auf Ibiza erzählte, beschäftigt die Ermittler weiterhin – es geht um Absprachen bei Postenbesetzungen und die Veruntreuung von Parteigeldern. Auch die aktuelle Parteiführung schwebt nicht über den Dingen. Berichte über das angespannte Verhältnis der mächtigen oberösterreichischen Landespartei und Kickl sind zahlreich, die niedrigen Beliebtheitswerte des Kärntners steigen nur unmerklich. Doch an der Partei perlt das alles bisher ab, immer näher kommt sie einem Sieg bei den Nationalratswahlen. Streifzug durch ein Land, das drauf und dran ist, blau zu werden.

Dasselbe Comeback feierte die FPÖ nicht nur bei einzelnen Themen, sondern in allen Umfragen. Ab Sommer 2022 gingen sie ruckartig nach oben, binnen weniger Monate wurden aus ungefähr 20 ungefähr 30 Prozent für die Freiheitlichen. Andere Zahlen aber einen ähnlichen Befund hat auch Partheymüller. Anders als bei Sonntagsfragen, bei denen das Stimmverhalten bei einer fiktiven Nationalratswahl abgefragt wird, geht es bei AUTNES um Grundsätzlicheres: Die Befragten sollen auf einer Skala von null bis zehn angeben, wie wahrscheinlich es ist, dass sie eine Partei jemals wählen werden. Nach Ibiza und der Spesenaffäre blieb die FPÖ zwei Jahre lang, 2020 und 2021, unter dem Wert 3. Sie lag unter den Parlamentsparteien auf dem letzten Platz. Doch ab dem Sommer 2022 ging der Wert wieder nach oben und liegt nun gemeinsam mit der ÖVP auf 3,5. Der Sommer 2022 als Ausgangspunkt für den freiheitlichen Aufstieg ist wohl kein Zufall. Die Inflation zog an, Sorgen um unbezahlbare Strom- und Gasrechnungen machten sich breit, die Österreicher blicken seither – das kann man in einer Langzeitstudie des Sozialministeriums nachlesen – pessimistischer in die Zukunft.

Mittlerweile ist es beinahe zwei Jahre her, dass der letzte Lockdown aufgehoben wurde. Die Zeit der Demos ist vorbei. Doch die Freiheitlichen sind unermüdlich, sie bespielen das Thema weiterhin. Herbert Kickl hält kaum eine Rede, in der er nicht auf Corona zu sprechen kommt. Er fordert eine Entschuldigung der Bundesregierung und die finanzielle Wiedergutmachung, wie sie die schwarz-blaue Landesregierung in Niederösterreich aufgesetzt hat. „Corona hat Ibiza gelöscht“, sagt Julia Partheymüller. „Was davor war, ist den Menschen nicht mehr so im Bewusstsein.“ Partheymüller weiß, wovon sie spricht. Die Politikwissenschafterin führt mit ihren Kolleginnen und Kollegen an der Universität Wien regelmäßig die „Austrian Election Study“(AUTNES) mit 3000 Befragten durch.

Beginnen wir auf der Wiener Ringstraße, am Grazer Lendplatz oder in der Altstadt von Steyr. Tausende Menschen demonstrierten dort im Herbst 2021 gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung, gegen Impfkampagnen und Maskenpflicht. Fast im Wochentakt strömten die Leute auf die Straßen, viele FPÖ-Funktionäre mischten sich unter sie. Nicht selten kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei oder Gegendemonstranten.

Schönbach ist kein Einzelfall. Am Land bröckeln die ÖVP-Hochburgen reihenweise, die FPÖ drängt auf die Nachlassverwaltung. Das konnte man nicht nur in Niederösterreich, sondern auch in Salzburg und Kärnten beobachten. Das Rückgrat des freiheitlichen Erfolgslaufes liegt in den kleinen Gemeinden des Most- und des Waldviertels, des Salzburger Pinzgaus und Lungaus, des Kärntner Drau- und des Mölltals.

Auch politisch tat sich in Schönbach jahrzehntelang wenig Aufsehenerregendes. Bei Wahlen holte die ÖVP die Absolute, bei den Landtagswahlen 2013 waren es 70 Prozent, bei den letzten Nationalratswahlen 66,8. Der Gemeinderat hat 15 Mitglieder, 14 von ihnen gehören der ÖVP an. Doch dann kam die Landtagswahl im Jänner 2023, in Schönbach ereignete sich ein Erdrutsch. Die Volkspartei konnte zwar den ersten Platz behaupten, musste sich aber zum ersten Mal in der Zweiten Republik von der Absoluten verabschieden. Und die FPÖ verdoppelte sich und kam auf fast 38 Prozent der Stimmen.

Aber die FPÖ legt nicht überall gleich stark zu. Was das bedeutet, kann man sich in Schönbach ansehen, einem entlegenen Ort im niederösterreichischen Waldviertel: alte und neue Einfamilienhäuser, dazwischen ein paar Bauernhöfe und eine relativ moderne Filiale der Raiffeisenbank. In der Ortsmitte thront die Kirche, gleich gegenüber liegt ein Gasthaus. 758 Menschen leben in der Gemeinde, vor dreißig Jahren waren es noch 1000. Es gibt in Schönbach keine Sehenswürdigkeit.

Zielgruppe Pendler

Woran das liegt, ist schwer zu sagen. Der Sozialforscher Christoph Hofinger hat allerdings eine These: „Demographisch werden Städte im Vergleich zum Land jünger und gebildeter. In diesen Gruppen punktet die FPÖ vergleichsweise weniger.“ Anders formuliert es die Partei selbst. „Wir beobachten, dass sich im ländlichen Raum die Meinungen über politische Parteien sehr viel schneller ändert“, sagt Generalsekretär Schnedlitz. „Es gibt dort mehr Wechselwähler.“ Schnedlitz – selbst aus dem steirischen Murtal, Sohn eines ÖVP-Lokalpolitikers – nennt dafür mehrere Gründe. So bemühe sich gerade Kickl auch in entlegenen Regionen aufzutreten. Der Großteil der Stationen der „Heimat“-Tour im Herbst, für die der Parteiobmann durch das Land tingelte, lag nicht in Bezirkshauptstädten, sondern beispielsweise im Rambschisslhof in Kappel am Krappfeld (Kärnten), im Freizeitpark Micheldorf (Oberösterreich) oder im Seekirchner Gasthof zur Post (Salzburg). „Er hat Orte besucht, in denen seit 20 Jahren kein Spitzenpolitiker mehr war”, sagt Schnedlitz.

Der Fokus aufs Land ist auch an den Positionen der Partei zu merken. Die Erhöhung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen auf 150km/h, wie sie zuletzt der niederösterreichische FPÖ-Chef Udo Landbauer forderte, ist für viele Stadtbewohner kein großes Thema. Auch die massive Mobilisierung der Freiheitlichen gegen die – vermeintliche – Abschaffung der Pendlerpauschale verfängt am Land mehr. „Es kann durchaus sein, dass so etwas im städtischen Raum nicht voll durchschlägt“, sagt Schnedlitz. Sozialforscher Hofinger erklärt: „Das Verkehrsthema ein ,Triggerpunkt’. Die FPÖ kann diese Emotion gut in ihre „Die Eliten nehmen Euch Eure Freiheiten weg„-Erzählung einbauen.“

Die Stärke am Land ist auch deswegen besonders bemerkenswert, weil die Ergebnisse in den Ballungsräumen zuletzt schwächer waren. Zumindest im Vergleich. Die FPÖ erzielt dort keine Ergebnisse wie eine florierende Volkspartei. Bei allen drei Landtagswahlen 2023, in Kärnten, Niederösterreich und Salzburg, waren sowohl die Zugewinne als auch die Resultate der Freiheitlichen im städtischen Raum schwächer als am Land.

Besonders drastisch war der Unterschied in Salzburg: Folgt man der Statistik Austria gibt es dort 13 Gemeinden, die als urbane Zentren gelten: Die FPÖ erhielt dort durchschnittlich 24 Prozent und gewann 5,6 Prozent dazu. In den 68 Gemeinden, die zum ländlichen Raum zählen, kam sie hingegen auf 30 Prozent und legte über 10 Prozent zu. Als die FPÖ unter Jörg Haider in den 1990er-Jahren erstmals die 20-Prozent-Marke überschritt, war das noch umgekehrt: Da bediente sie sich vor allem am städtischen SPÖ-Milieu.