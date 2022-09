Die Grünen und die Polizei: Wie Namensschilder die Wogen glätten sollen

Knüppel, Verletzte, Behinderung von Medien-die dramatische Bilanz des Einsatzes von 800 Polizisten in der Hainburger Au 1984. Die Niederschlagung der Proteste von Umweltschützern gegen ein Wasserkraftwerk in den Donauauen war die Geburtsstunde der Grünen. Mittlerweile sind sie eine Regierungspartei im Bund und in vielen Bundesländern. Doch die Beziehung zur Exekutive ist weiterhin "kompliziert",wie die Grünen sagen. Von einem "gestörten Verhältnis" spricht so mancher Polizist; Grünpolitiker würden Exekutivbeamte noch immer unter Generalverdacht stellen. Eine grüne Initiative versucht, das zerrüttete Verhältnis zu ändern. Ist das möglich-vor dem Hintergrund aktueller Anlässe wie der Räumung des Protestcamps in der Lobau, Abschiebungen von Schülern oder dem Tod der von Impfgegnern bedrohten Ärztin Lisa-Maria Kellermayr?



Wenn es nach Georg Bürstmayr, Sicherheitssprecher der Grünen, geht, sind "die Gräben zum Teil so alt, dass sie schon von selbst zugeschüttet worden sind". Schließlich sei ein Staat ohne Polizei "ein failed state", also ein gescheiterter Staat, erklärt der Nationalratsabgeordnete. Doch nicht alle sehen das so. Um für die tägliche Arbeit der rund 34.000 Beamten mehr Verständnis zu wecken, hat der grüne Politiker im Sommer ein Treffen organisiert. Bei der nicht medienöffentlichen Veranstaltung wurden Ansichten, Bedürfnisse und Wünsche von Polizeibeamten aus "erster Hand" abgefragt und diskutiert. Es ging vor allem um adäquate Bezahlung, Arbeitsbedingungen und die Planbarkeit des eigenen Lebens, sagt Bürstmayr. Doch ihm geht es auch um etwas anderes: "Es wäre ein kleiner Schritt in Richtung Vertrauensbildung, wenn Polizisten Namensschilder tragen würden." Und: Nicht jeder Polizist müsse schwer bewaffnet sein.



Von offizieller Seite der Polizei will sich niemand zum Verhältnis zur grünen Partei äußern. Der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft, Reinhard Zimmermann von der ÖVP-nahen Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG), kann den grünen Vorstößen nichts abgewinnen: "Die Grünen müssen das Berufsbild so nehmen, wie es ist: Die Polizei muss für Ordnung, Ruhe und Sicherheit sorgen, das ist nicht immer mit 'Bitte' und 'Danke' lösbar."Wer eine Entwaffnung der Polizei fordere, habe "keine Ahnung, was Polizeidienst heißt". Zum grünen "Austausch zur Zukunft der Sicherheit" war Zimmermann nicht eingeladen. Auf einen Gesprächstermin mit Vizekanzler Werner Kogler zu den Herausforderungen der Polizei in der Pandemie wartet er seit über zwei Monaten.