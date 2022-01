Nehammers falsches Versprechen: Stelle gegen Polizeigewalt verzögert sich

NGOs: „Ermittlungs- und Beschwerdestelle muss Priorität haben“

„Das ganze Ausmaß von Polizeigewalt ist nicht bekannt, da sich unserer Erfahrung nach viele der Betroffenen aus Angst vor Repressalien oder fehlenden Vertrauen in die Aufklärung erst gar nicht an die Polizei oder die Staatsanwaltschaft wenden“, heißt es in einem offenen Brief, initiiert von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International. 40 Zivilgesellschaftliche Organisationen und Expertinnen und Experten haben das Dokument 2020 unterzeichnet. Ihre Forderung: Nicht Polizeibeamte aus der eigenen Organisationseinheit, sondern eine unabhängige Ermittlungs- und Beschwerdestelle mit umfassenden Kompetenzen soll Misshandlungsvorwürfe gegen Polizistinnen und Polizisten aufklären. Unterzeichnet hat das Papier auch Menschenrechtsberater Walter Suntinger. Warum es ohne eine neue Organisation nicht geht, erklärt der Fachmann so: „Österreich hat Standards des internationalen Rechts, insbesondere der Europäischen Menschenrechtskonvention nicht umgesetzt. Dafür braucht es so eine Stelle, die Objektivität und Qualität der Untersuchung erhöht.“ Dies sei eine „Win-Win-Situation für alle Beteiligten“.

Die ideale Ausgestaltung

Für Menschenrechtsexperte Philipp Sonderegger, der sich im Sommer 2020 gemeinsam mit anderen namhaften Fachleuten mit konkreten Vorschlägen zur Ausgestaltung einer Untersuchungsstelle an die Regierung richtete, ist die Multidisziplinarität einer solchen Organisation wesentlich. Das soll heißen: Nicht nur Beamte sollten künftig bei Missbrauchsvorwürfen gegen ihre eigenen Berufskollegen ermitteln. Sonderegger: „Es wäre besser, wenn auch andere Professionen neben Polizistinnen und Polizisten operativ tätig sind. Das mildert den Korpsgeist in der Polizei.“ Auch Ärztinnen oder Psychologen sollten zum Beispiel bei Ermittlungsschritten wie der Vernehmung eines Beamten oder einer Beamtin dabei sein, wenn es um mutmaßliche Polizeigewalt geht. Außerdem brauche es zur Überprüfung der Handlungen ein Aufsichtsgremium, das jedenfalls multidisziplinär zu besetzen sei. Dieses sollte Zugang zu allen Räumlichkeiten und Dokumenten bekommen und Empfehlungen abgeben dürfen. Dabei sei „eine starke Anbindung an eine qualifizierte Öffentlichkeit“ wichtig, so Sonderegger: Mitglieder dieses Gremiums müssten sich etwa einem öffentlichen Auswahlverfahren stellen und NGOs Fragen beantworten. So viel zur Theorie. Doch wo liegt der Entwurf derzeit?