﻿Die SPÖ schreitet zur Urne

Im Parlament war die Luft am Mittwoch dick und abgestanden. Journalisten reihten sich in den Gängen auf, um dann stundenlang vor verschlossenen Türen auf eine Entscheidung zu warten: Was passiert in der SPÖ? Wie geht es im Match Pamela Rendi-Wagner gegen Hans-Peter Doskozil weiter?

Doskozil hatte am Dienstag angekündigt, sich um die Spitzenkandidatur bewerben zu wollen. Und zwar per Urabstimmung – volle Dröhnung Basisdemokratie also. Das gegnerische Team rund um Rendi-Wagner wiederum wollte lieber einen Sonderparteitag – offenbar rechnete man sich dort die besseren Chancen aus. Die Lage ist für beide Konkurrenten unübersichtlich: Zu groß ist die Masse der Befragten bei einer Urabstimmung, um ein Ergebnis wirklich gut abschätzen zu können. Auch bei einem Sonderparteitag sind hunderte Delegierte wahlberechtigt, die Gemengelage ist chaotisch. Denn auch wenn sich hinter Rendi-Wagner grob die Gewerkschaft, die Frauen und Wien versammeln – und hinter Doskozil die Mehrheit der Bundesländer und viele kleine Organisationen stehen – der innerparteiliche Riss geht am Ende durch alle Ebenen.