SPÖ-Führungsstreit: Befragung und Parteitag über Parteivorsitz

Die Entscheidung über die Führung der SPÖ fällt in einer Mitgliederbefragung. Das bestätigte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in einer Pressekonferenz am Mittwochabend. Das Ergebnis dieser Mitgliederbefragung wird Basis für einen danach stattfindenden außerordentlichen Parteitag. Das Prozedere für beides wird das SPÖ-Parteipräsidium gemeinsam mit Hans Peter Doskozil erarbeiten, so Rendi-Wagner, und soll demnächst feststehen.

Diese Vorgangsweise hat der Parteivorstand einstimmig nach einem entsprechenden Vorschlag des Präsidiums beschlossen. Erstere Sitzung verließen die Kontrahenten Rendi-Wagner und Doskozil gemeinsam.

Möglicherweise bereits im Mai soll dann feststehen, wer die Spitze der Partei leitet. Der Wettbewerb zwischen der Amtsinhaberin und ihrem burgenländischen Herausforderer soll möglichst transparent ablaufen. Dem Vernehmen nach wird erwogen, dass sich die beiden mehrfach gemeinsam den Parteimitgliedern mit ihren Ideen präsentieren, ähnlich wie es dereinst beim Duell um den Wiener SPÖ-Vorsitz geschehen war.