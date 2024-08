Bis 2030 muss Österreich 57 Prozent seines Bruttoenergieverbrauchs aus Erneuerbaren Energien stemmen. Bisher war das nicht erreichbar – auch aufgrund des stark fossil betriebenen Verkehrssektors, in dem die Emissionen 2023 am schwächsten sanken.

Bereits freigesetztes Kohlendioxid kann auf natürliche Weise etwa in Wäldern und Mooren gespeichert werden. Der Regierung geht das aber nicht schnell genug. Bis 2030 soll daher versucht werden, 0,5 Millionen Tonnen CO 2 technisch einzufangen und zu speichern.