Österreich gibt Klimaplan nicht pünktlich ab

Am Sonntag hätte sich dieses Chaos wiederholen können: Der finale Plan muss Ende Juni abgegeben werden. Doch Österreich wird auch diese Frist verfehlen. Die „Berechnungen des Umweltbundesamts laufen noch“, heißt es in einer gemeinsamen Aussendung von Klimaschutz- und Finanzministerium. Finanzminister Magnus Brunner sieht zudem noch zeitlichen Bedarf für „die finale Abstimmung“. Bis Sonntag werde sich das nicht ausgehen, die Regierung bittet die Kommission um eine Streckung der Frist. Als neues Ziel setzen sich ÖVP und Grüne das „Ende des Sommers“.

Laut Kalender endet der Sommer am 22. September – genau eine Woche vor der Nationalratswahl am 29. September. Für Meteorologen ist die heiße Jahreszeit bereits am 31. August zu Ende. Ein Datum will das Klimaschutzministerium nicht nennen, sobald wie möglich ist der Wunsch.