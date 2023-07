Die Wut ist verraucht. Resignation stellte sich ein, doch selbst diese erschöpfte sich mit den Jahren. Klaus H., der sein berufliches Leben lang zuerst Gendarm und dann Polizist „mit Leib und Seele“ gewesen war, trat er mit 60 in den Ruhestand. „Keine Minute“ habe er seither an „den Dienst“ gedacht, sagt er. Er genieße es, Zeit mit seinen Enkelkindern zu verbringen.

Im Namen der Republik

„Wie du mir, so ich dir“-Geschäfte

Dank der richtigen Verbindungen nach oben zu segeln, gilt hierzulande als Unkulturerbe, das in wiederkehrenden parlamentarischen Untersuchungsausschüssen – zuletzt zum Thema ÖVP-Korruption – ausgiebig erörtert wird. ORF, Aufsichtsräte halbstaatlicher Unternehmen, Berufungen an Höchstgerichte und Besetzungen von Behörden: „Wie du mir, so ich dir“-Geschäfte und maßgeschneiderte Ausschreibungen sind „Part of the game“. Vor wenigen Monaten formulierte ein ÖVP-Funktionär die Position der Kanzlerpartei in einem profil-Gespräch so: „Sich für verdiente und fähige Parteifunktionäre einzusetzen, ist politischer Alltag. Jeder weiß, dass man im politischen Getriebe Leute in Machtpositionen braucht.“

Dem Argument kann Peter Bußjäger, Verwaltungs- und Verfassungsjurist, Professor an der Universität Innsbruck, fast eine Dekade lang Direktor des Vorarlberger Landtags und profunder Kenner der öffentlichen Verwaltung, ein Quäntchen Wahrheit abgewinnen: „In Positionen, wo das verantwortliche politische Organ – ein Minister oder ein Landesrat – auf ein besonderes Vertrauensverhältnis zu engen Mitarbeitern angewiesen ist, mag das stimmen. Die Polizei jedoch ist streng an Gesetze gebunden, da spielt das eine untergeordnete Rolle, und in den unteren Chargen, die stark auf den Vollzug ausgerichtet sind, ist das sehr kritisch zu sehen.“ Zumal eine „Einfärbung in die andere Richtung“ drohe, sobald die politische Spitze des Ministeriums wechselt, so Bußjäger: „Die Bevorzugung aus politischen Gründen kriegt man irgendwann zurück.“

Beamtinnen und Beamten müssen loyal sein, eine politische Gesinnung ist freilich auch ihnen gestattet. Bruno Kelz, der bis vor einem Jahr die Polizeigewerkschaft in Kärnten leitete, sagt auf profil-Anfrage, er habe im Innenressort schon „viel dreisten Postenschacher und menschliche Niedertracht“ mitbekommen. Nur die wenigsten Fälle würden publik, denn kaum ein Betroffener setze sich zur Wehr.

Klaus H. ging es gegen den Strich, dass Karrieren in der Exekutive je nach politischer Gesinnung beflügelt werden oder jäh ins Stocken geraten. Er hatte als Kriminalbeamter zahllose Stunden Schlaf geopfert und an Wochenenden durchgearbeitet, um Verbrecher zu überführen. Er war auch in eigener Sache nicht gewillt, Ungerechtigkeiten hinzunehmen. 2013 berichtete profil über den streitbaren Polizisten, der als erster österreichweit eine „Diskriminierung aufgrund der Weltanschauung“ geltend machte. Vor der Bundes-Gleichbehandlungskommission bekam er auch gleich recht. Das siebenköpfige, im Bundeskanzleramt angesiedelte Gremium verfasste ein Gutachten, das den Tatbestand erfüllt sah.