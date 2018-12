"Türkis-blaue Medienpolitik": Eine erste Bilanz

profil-Innenpolitik-Chefin Eva Linsinger diskutiert im Presseclub Concordia über die Medienpolitik von Schwarz-Blau.

Als vor einem Jahr das Regierungsprogramm vorgestellt wurde, erweckte das „Medienkapitel“ doch einige Erwartungen: Immerhin bemerkte die neue Koalition, dass „die Umwälzungen (in der Medienbranche) so gravierend sind, dass es in der Medienpolitik völlig neuer Antworten und Ansätze bedarf“ (Regierungsprogramm 2017-2022, S. 84). Eine erste Klärung sollte die immer wieder angekündigte Medienenquete bringen.

Keynote:

„Österreichs Medienpolitik Agenda", eine wissenschaftliche Analyse von Dr. Andy Kaltenbrunner

Diskussion:

BM Gernot Blümel, angefragt

Andy Kaltenbrunner, Medienhaus Wien, Österr. Akademie der Wissenschaftenlin

Andreas Koller, Präsident des Presseclub Concordia

Eva Linsinger, Innenpolitikchefin des Profil

Rubina Möhring, Präsidentin Reporter ohne Grenzen

Moderation:



Alexander Warzilek, Geschäftsführer des Österreichischen Presserates

Zeit: Mittwoch, 12. Dezember 2018, 19 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien