Doris Bures: „Das Wahlergebnis der SPÖ war niederschmetternd“

Hatte die SPÖ die falschen Personen an der Spitze?

Für die Analyse muss jetzt Zeit sein. Die SPÖ, eine der Gründungsparteien der Zweiten Republik, wurde nur Dritter. Obwohl Türkis-Grün die unbeliebteste Regierung der Zweiten Republik war. Die SPÖ leidet unter Vertrauensverlust, die sozialdemokratische Gegenerzählung griff nicht. Es hat keinen Sinn, über eine Koalition zu verhandeln, wenn wir nicht analysieren, wo die Probleme und Ängste der Menschen liegen und warum sie so gewählt haben. Wir müssen glaubhaft machen, dass wir die Botschaft verstanden haben und unsere Schlüsse daraus ziehen.

Ich will nicht spekulieren. Das bringt uns nicht weiter, das sagt mir meine politische Erfahrung. Aber ich habe vor der Wahl deutlich darauf hingewiesen, dass ein Wahlprogramm auf Themen fokussieren muss, damit man weiß, wofür die SPÖ steht.

Was lief im Wahlkampf falsch?

Das Wahlergebnis der SPÖ war niederschmetternd. Da soll man nichts beschönigen. Das müssen wir eingehend analysieren. Wir müssen uns fragen: Bei Arbeiterkammerwahlen und Betriebsratswahlen hat die SPÖ Erfolge – wo zweigen die Menschen ab? Warum gelingt es uns als SPÖ nicht, ihr Vertrauen zu bekommen? Viele Menschen, auch Yogalehrer übrigens, sind in prekären Arbeitsverhältnissen. Und klassische Arbeiterinnen und Arbeiter haben oft keine Staatsbürgerschaft und kein Wahlrecht.

Der SPÖ gelang es nicht, in Arbeiterhochburgen zu punkten. Insgesamt fuhr sie ihr schlechtestes Ergebnis ein.

Ja. Denn ÖVP und SPÖ haben nur ein Mandat Überhang, das ist zu wenig. Aber so weit sind wir noch lange nicht.

Der Parteivorstand kann eine Mitgliederbefragung beschließen. Ich glaube aber nicht, dass man sich politischer Verantwortung durch eine Mitgliederbefragung entledigen kann. Wenn es zu einem Koalitionsverhandlungsergebnis kommt, werden darin Kompromisse enthalten sein. Darüber kann man schwer mit Ja oder Nein abstimmen. Wir sollten stattdessen transparent erklären, warum es in diesen ernsten Zeiten sinnvoll wäre, wenn sich die zwei Gründungsparteien der Zweiten Republik auf ein Regierungsprogramm verständigen.

Es gab schon in den 1960-er Jahren eine Kampfabstimmung um den Parteivorsitz, die Sozialdemokratie war immer diskussionsfreudig. Aber es stimmt, dass eine Art von politischer Unkultur entstand, die man früher von der ÖVP kannte: Ständig die Parteispitze in Frage zu stellen.

So habe ich das nicht gesagt. Aber man kann Konflikte nicht mit Mitgliederbefragungen lösen. Wenn es Dissens gibt, auch über die richtige Person an der Spitze wie voriges Jahr, muss das ausdiskutiert und die Einheit der Partei erarbeitet werden. Das kann aber keine Mitgliederbefragung leisten. Wir müssen nicht immer einer Meinung sein. Wenn wir aber über 20 Prozent kommen wollen, müssen wir auch unterschiedliche Zugänge und unterschiedliche Biografien tolerieren. In der SPÖ gab es Platz für ganz unterschiedliche Personen, für Hannes Androsch etwa und Caspar Einem, das hat unsere Breite und Stärke ausgemacht. Wir müssen wieder lernen, dass nicht jede Diskussion ein Streit ist – sondern ein Ringen um die besten Ideen.

Mich erstaunt einigermaßen, wie breit darüber berichtet wird – obwohl er in einem seiner zahlreichen Interviews selbst gesagt hat, dass man ihn nicht zu wichtig nehmen soll.

Sollte die SPÖ ihr Nein zu einer Regierung mit FPÖ überdenken?

Bures

Die gesellschaftspolitischen Ideen und das Menschenbild der FPÖ stehen diametral zur SPÖ. Daher muss man das Nein nicht überdenken.

Wenn Sie die FPÖ als Partner ausschließen, schließen Sie damit nicht auch 1,4 Millionen Blauwähler aus?

Bures

Nein. Ich will sie zurückholen. Das ergibt sich logisch daraus, wenn ich sage, es ist zu wenig, wenn uns nur noch 21 Prozent der Menschen wählen. Mit einer Partei, die Österreich zur Festung machen möchte und eine Politik gegen Europa betreibt, können wir nicht an der Zukunft für kommende Generationen bauen. Die Freiheitlichen haben mehrfach versucht, staatspolitisch Verantwortung in einer Regierung zu übernehmen und sind jedes Mal gescheitert. Sie können es nicht.

1999 versprach die ÖVP, in Opposition zu gehen, wenn sie Dritter wird. Am Ende stellte sie – als Dritter - den Bundeskanzler in einer Koalition mit der FPÖ. Trauen Sie der ÖVP heute Ähnliches zu?

Bures

Die Frage habe ich mir natürlich schon gestellt. Ich habe sie auch dem Herrn Bundeskanzler gestellt und den Eindruck gewonnen, dass er tatsächlich der Auffassung ist, dass mit Herbert Kickl kein Staat zu machen ist. Ich schenke dem jetzt einmal Glauben. Sonst bräuchten wir uns gar nicht an einen Verhandlungstisch zu setzen.

Sind sich ÖVP und FPÖ nicht deutlich näher als ÖVP und SPÖ?

Bures

Das stimmt für die Migrationspolitik und neuerdings auch die Wirtschaftspolitik. Dafür haben Barbara Kolm und Teile der Industriellenvereinigung gesorgt, die gemeinsam das Wirtschaftsprogramm der FPÖ verfasst haben. Es ist schon erstaunlich, wie sehr Kickl diese Gemeinsamkeiten nun plötzlich betont, weil er die ÖVP braucht. Davor war die Volkspartei gemeinsam mit allen anderen Parteien die böse „Einheitspartei“.

Was verbindet ÖVP und SPÖ außer die Ablehnung Kickls?

Bures

Auch wir haben viele Schnittmengen mit der ÖVP. Etwa in der Frage des Ausbaus der Kinderbetreuung, der Ganztagsschulen sowie in der Europapolitik. Mir fällt kein Bereich ein, wo ÖVP und SPÖ sich nicht in der Mitte treffen können.

Die Lage der Staatsfinanzen ist angespannt. Wie wichtig sind Ihnen Vermögen- und Erbschaftssteuern?

Bures

In ihrer gesamten Geschichte stand die Sozialdemokratie für Verteilungsgerechtigkeit. Wir haben eine extreme Schieflage zwischen Besteuerung von Arbeit und Vermögen, was auch Wirtschaftsforscher oder die OECD ganz ideologiefrei betonen. Auch für mich ist das keine Frage der Ideologie. Ich bin daher davon überzeugt, dass wir mit der ÖVP etwas zusammenbringen.

Könnte das bedeuten, dass man auf Vermögenssteuern verzichtet und stattdessen die im internationalen Vergleich mickrige Grundsteuer anhebt?

Bures

Es gibt viele Elemente für mehr Steuergerechtigkeit. Nachdem ich für das Sondierungsteam nominiert wurde, werde ich in dieser Frage klar Position beziehen. Und nochmals: Wir werden etwas zusammenbringen.

Wirtschaftsforscher sagen, man könne den Klimabonus kappen oder zumindest für Besserverdienende streichen. Haben Sie dazu eine Meinung?

Bures

Das wird das Budget nicht retten. Eine soziale Staffelung kann ich mir aber vorstellen, wenn der Aufwand die Einnahmen nicht übersteigt.

Die ÖVP will Förderungen kürzen, um das Budget zu sanieren. Glauben Sie daran?

Bures

Wie viele Regierungen haben das schon versprochen und nie ansatzweise geschafft? Was es jetzt braucht, ist ein Kassasturz. Denn das Budgetdefizit klettert schon in Richtung vier Prozent. Als nächstes müssen wir ein kluges Investitionsprogramm aufsetzen, um aus der hartnäckigen Rezession zu kommen. Mit hohen Investitionen in Infrastruktur, Forschung und Entwicklung.

Frage an die frühere Verkehrsministerin. Wie wichtig ist der Lobautunnel als Teil der Investitionsoffensive? Die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler hat ihn gestoppt.

Bures

Die Antwort ist einfach. Der Tunnel steht im Bundesstraßengesetz. Und als Nationalratsabgeordnete bin ich der Meinung, dass Gesetze einzuhalten sind.

Braucht es den erwähnten Kassasturz vor Regierungsverhandlungen?

Bures

Ja, jedenfalls.

Soll man danach aufs Tempo drücken oder sich die Zeit für ein möglichst detailliertes hundertseitiges Regierungsprogramm nehmen?

Bures

Es ist jetzt nicht die Zeit, herumzutrödeln. Ich glaube, der beste Weg wird sein, wenn wir zwei bis drei Leuchtturmprojekte gemeinsam erarbeiten, die für die Zukunft dieses Landes entscheidend sind und dann loslegen.