Fritz Fleischner vor 2 h

Doron Rabinovici hats auf den Punkt gebracht.

Als Caster haett Ich ihn zwar a bissl anders inszeniert.

Die eingestemmte Faust ist hoechst ueberfluessig.

Diese Ungeschicklichkeit am Anfang, ist aber eher sympathisch und wird nur in der Totalen gesehen, nach dem Umschnitt,

in der gleich nachfolgenden Nahen, nicht mehr.

Argumentativ ist Doron perfect, klug und kohaerent.