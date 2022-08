Preissteigerung: Dürfte ich bitte Ihren Einkauf sehen?

von Emilia Garbsch

"In die meisten Abfederungsmaßnahmen falle ich wohl nicht hinein"



Klaudia M.*, Mitte 60, Pensionistin 18. Bezirk, Hofer-Filiale



"Ich merke die Teuerung vor allem am Obst und an den Milchprodukten stark, zum Beispiel beim Joghurt, das ich eben gekauft habe. Ich verzichte nicht auf Produkte, doch ich kaufe jetzt bewusster, schaue genauer auf Sonderangebote. Aber ich versuche weiter, regional zu kaufen. Ich habe Fernwärme, das wird sich im Winter auf die Miete schlagen. Auch für Strom muss ich jetzt bei gleichem Verbrauch 30 Prozent mehr zahlen. In die Zukunft blicke ich gemischt. Billiger wird es nicht mehr werden. Damit muss man halt leben und schauen, wo man Abstriche macht. Ich gehe viel in Theater und Museen. Da muss ich mir überlegen: Muss ich unbedingt gehen? Kann ich in eine Generalprobe, um zu sparen? In die meisten Abfederungsmaßnahmen falle ich wohl nicht hinein, fürchte ich. Den Energiebonus bekomme ich erst nächstes Jahr im April mit der Abrechnung, also hilft mir das erst mal nicht. Aber dann bin ich sicher froh."