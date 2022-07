Goldene Ähren: Der Bauer als Weizen-Spekulant wider Willen

Die Erzeugergemeinschaft verkauft seit Jahren ihre Güter über langfristige Verträge mit einer definierten Preisspanne. Etwa Weizen an den Nudelproduzenten Recheis, Gerste an die Brauerei Stiegl. Im Schnitt haben Bauern für ihre Ernte vom Vorjahr 255 Euro pro Tonne bei der Erzeugergemeinschaft bekommen. Zur Erinnerung: An der Börse in Paris hätten sie im Frühjahr dieses Jahres über 400 Euro dafür erhalten. Doch so einfach lassen sich die Verträge nicht lösen. „Zum Glück haben manche Partner gedacht, verunsichert durch die Pandemie, dass sie im kommenden Jahr weniger verbrauchen, fügt Franz Bauer hinzu. Die so freigewordene Menge verkauft er an den Höchstbietenden.

Doch auf den wartet der Weinviertler Landwirt lieber noch, lagert den Weizen ein und gibt zu: „Jetzt spekuliere ich auch ein bisschen.“ Denn rund um die Ernte sinkt der Preis üblicherweise. Er würde sein Getreide gerne um 400 Euro pro Tonne verkaufen.

Wer profitiert vom hohen Preis?

Doch wie entstehen diese Preise? Angebot und Nachfrage? Zum Teil. Der Krieg in der Ukraine verknappt das Angebot. Aber nicht nur: „Es ist eindeutig übermäßige Spekulation, die für diese volatilen Preise der letzten Monate verantwortlich ist,“ sagt Steve Suppan vom US-amerikanischen Institut für Landwirtschaft und Handelspolitik (IATP) gegenüber profil.

Der weltweite Weizenpreis wird an zwei großen Handelsplätzen gemacht – am Chicago Board of Trade und an der Pariser Matif. Dort handeln die Preise nicht nur Bauern und Agrarzwischenhändler aus, sondern auch Investoren, Trader und Fondsmanager. An der Pariser Börse wird tagtäglich aufgezeichnet, wer kauft – ob landwirtschaftliche Akteure oder professionelle Anleger. Durch die hohe Inflation und die mäßige Performance der Technologieaktien wurden Rohstoffe wie Weizen interessante Anlageobjekte. In Paris ist der Anteil der professionellen Anleger von 23 Prozent im Jahr 2018 auf 72 Prozent im April 2022 gestiegen, schreibt das Netzwerk Lighthouse Reports. Im Klartext: Sieben von zehn Käufern waren Investmentfirmen, Fonds und andere Finanzdienstleister.