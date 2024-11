© Martin Juen / SEPA.Media / picturedesk.com Edtstadler, Nehammer: kein gemeinsamer Blick in die Zukunft

Europa-Streit

Zu einer Verwerfung zwischen Nehammer und Edtstadler kam es im Jänner des heurigen Jahres. Nach dem Wunsch des Bundesparteiobmanns sollte Edtstadler Spitzenkandidatin für die Europawahl am 9. Juni werden.

Doch Edtstadler weigerte sich beharrlich. Schließlich habe sie schon fünf Jahre zuvor auf der Liste für die EU-Wahl kandidiert. So musste der langgediente ÖVP-Politiker Reinhold Lopatka ran, der sich wider Erwarten gut schlug. Die ÖVP landete auf dem zweiten Platz, nur 0,9 Prozentpunkte hinter der FPÖ. Noch am Wahlabend hob neben Jubel Gemurre an: Mit Edtstadler als Spitzenkandidatin wäre sogar ein Sieg möglich gewesen. Die angeschlossene Kritik: Die „Karo“ habe ihre Gesinnungsgemeinschaft im Stich gelassen.

Dass Österreichs EU-Kommissar-Posten an Finanzminister Magnus Brunner und nicht an Edtstadler ging, kann auch als Sanktion durch den Kanzler interpretiert werden. Zudem dürfte ihn das interne Geraune, Edtstadler sei eine ernst zu nehmende Alternative an der Parteispitze, irritiert haben.

Zweifellos wäre Edtstadler als Europaministerin für den Job der EU-Kommissarin geeignet gewesen. Sie war Richterin, spricht fließend Englisch und Französisch und arbeitete beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.

Ihre Enttäuschung war groß. Zumal sie sich oft raufbereit zeigte, wenn es um die Durchsetzung von ÖVP-Interessen ging. So attackierte sie wiederholt Klimaministerin Eleonore Gewessler für deren Alleingänge in Brüssel, etwa in Zusammenhang mit der EU-Renaturierungsverordnung oder Österreichs Nationalem Klimaplan.

Einen Fehler leistete sich Edtstadler allerdings im heurigen April, als sie bei einer Veranstaltung der Industriellenvereinigung davon sprach, die Österreicher müssten „eher mehr als weniger arbeiten“, um den Wohlstand zu erhalten. Die Opposition nahm das Zitat dankbar auf und unterstellte der ÖVP sinistre Arbeitszeitverlängerungsfantasien. Der Kanzler zürnte.

Kickls Aufpasserin

Loyalität zählt in der Politik zu den Kardinaltugenden. Wer die Parteifreundschaft nicht ehrt, gerät rasch unter Generalverdacht. Als Illoyalität wird es schon ausgelegt, wenn man wie Edtstadler nicht steuerbar ist. 2017 war sie vom damaligen ÖVP-Obmann und Bundeskanzler Sebastian Kurz als Staatssekretärin ins Innenministerium geschickt worden, um auf FPÖ-Ressortchef Herbert Kickl aufzupassen. In der ÖVP-Grünen-Koalition stieg sie 2020 zur Ministerin für EU und Verfassung im Bundeskanzleramt auf, allerdings gelten Kanzleramtsminister mangels eigenem Ressort als Regierungsmitglieder zweiter Klasse. Schon damals stand Edtstadler der Sinn nach Höherem. Sie wäre gern Innenministerin geworden, scheiterte aber an der ÖVP-internen Machtlogik. Das Innenministerium gilt als einflussreiches Ressort und steht damit einem mächtigen Bundesland zu. Edtstadlers Landespartei, die Salzburger ÖVP, verfügt über zu wenig Gewicht.

Allerdings verstand es Edtstadler, ihren Einflussbereich geschickt auszuweiten. EU- und Verfassungsagenden sind Querschnittsmaterien – de facto fühlte sich die Ministerin für alles zuständig. Dazu begann Edtstadler, sich von Sebastian Kurz und dessen engstem Führungskreis zu emanzipieren. Allerdings übersah sie dabei, sich eine eigene Hausmacht in der ÖVP zu schaffen: weder in der Salzburger Landespartei noch im Arbeitnehmerbund ÖAAB, in dem sie immerhin als Stellvertreterin des Bundesobmanns, Parlamentsklubchef August Wöginger, fungiert.

Bei der Umgestaltung der ÖVP-Regierungsriege nach Sebastian Kurz’ Abgang aus der Politik im Dezember 2021 kam sie abermals nicht zum Zug. Nehammer wurde Bundeskanzler, sein Nachfolger im Innenministerium der Niederösterreicher Gerhard Karner.

Die Ministerin durfte wenigstens hoffen, die von Sebastian Kurz im Kanzleramt verantworteten Medienagenden zu erhalten, die viel Öffentlichkeit und Einfluss garantieren. Doch Karl Nehammer übertrug die Zuständigkeit für Medien an seine zweite – für Frauen, Familien und Integration zuständige – Kanzleramtsministerin Susanne Raab.