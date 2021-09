Eigenverantwortung oder staatlicher Eingriff gegen Corona?

Gestern konnten Sie an dieser Stelle von meinem Kollegen Sebastian Hofer lesen, der sich wunderte, warum die Corona-Zahlen wieder auf Höhenflug sind, unser Alltag aber unbeschwert wie im Sommer weiter läuft. Doch mit jedem Tag werden die Rufe wieder lauter, die Politik solle doch das aufkommende Problem lösen. Wann in den letzten Monaten der Pandemiebekämpfung ist eigentlich die Eigenverantwortung der Bürger auf der Strecke geblieben?

Die Politik, auch international, fordert sie immer nachdrücklicher ein. Coronatests, die fast ausschließlich von Ungeimpften benötigt werden, werden beispielsweise in Deutschland jetzt wieder kostenpflichtig. FDP-Politiker gehen sogar so weit, zu verlangen, dass Ungeimpfte ihre Behandlungskosten selbst übernehmen müssen. Und in Bayern wird immer ernsthafter diskutiert, ob der nächste Lockdown nicht nur für Ungeimpfte gelten soll. Was zunächst einmal moralisch verwerflich klingt (und teilweise wohl auch nicht umsetzbar wäre), ist eigentlich ein Thema der Eigenverantwortung - und der Solidarität. Denn seit Start der Impfaktion haben sich Millionen Menschen in Österreich impfen lassen, nicht nur aus Schutz für sich selbst, sondern auch für andere. Und vielleicht auch, um weitere wirtschaftliche und soziale Folgen zu verhindern.