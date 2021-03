Ein Jahr Corona in Österreich: Die große Umfrage

Grün-Wähler befassen sich am intensivsten mit der Pandemie (93 Prozent). Im FPÖ-Lager kümmert sich fast ein Drittel nicht um das Virus. Auch zwischen Wienern und Nichtwienern klafft eine Lücke: Während sich in der Bundeshauptstadt 86 Prozent damit auseinandersetzen, sind es außerhalb 79 Prozent. In den gehobenen Milieus ("Konservative", "Etablierte" und "Performer") ist der Respekt vor dem Coronavirus und seinen Mutationen am größten. Am wenigsten ernst nimmt man die Bedrohung in der "bürgerlichen Mitte" und in der traditionell gepolten Unterschicht. Unter den FPÖ-Anhängern grassiert die Sorglosigkeit: 32 Prozent nehmen die Mutationen "eher nicht" und ebenso viele "überhaupt nicht" ernst. Interessant ist auch hier der Vergleich mit Deutschland, wo die Wachsamkeit insgesamt höher ist: 86 Prozent betrachten Corona als Gefahr, hierzulande sind es 79 Prozent.