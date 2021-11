Schon wieder Lockdown?

Der zweite Lockdown (light)?

Am 3. November kam der nächste Lockdown, zuerst nur „light“, dann wurde er bald doch härter, irgendwie aber wieder gelockert und spätestens ab diesem Zeitpunkt wird es umständlich, den chronologischen Überblick zu behalten. Zu Weihnachten war alles kompliziert und man musste sich entscheiden, welche Verwandten einem wirklich am Herzen liegen. Die rettende Erlösung in Form der Impfung war in Sichtweite: Am 27. Dezember wurden in Österreich die ersten Menschen öffentlichkeitswirksam geimpft – einen Tag davor begann der dritte harte Lockdown.