Schlüssel zum echten Lockdown für Ungeimpfte

Das Corona-Prognose-Konsortium spricht längst von einer "systemgefährdenden Entwicklung". Mit 400 Patienten auf den Intensivstationen wird Mitte November gerechnet. Und spätestens seit den neuen Jahresrekordwerten von 8500 Neuinfektionen am vergangenen Donnerstag und 9400 am Freitag blinkt auch die höchste Alarmstufe fünf - mit 600 Patienten auf der Intensivstation - am Horizont. Ab Stufe fünf heißt es im Regierungsplan: "Lockdown für Ungeimpfte". Das Verlassen des privaten Wohnbereichs wäre ihnen nur noch in Ausnahmefällen gestattet. Dazu zählen nach den bisherigen Plänen ein kurzer Spaziergang mit Mindestabstand zu anderen Passanten, der Weg zum Supermarkt, zur Apotheke - und jener in die Arbeit. Der "Lockdown light" wäre die letzte Alternative zu einem generellen Shutdown auch für Geimpfte. Denn auch diese Ultima Ratio wird auf Regierungsebene für die Zeit vor Weihnachten bereits geprüft.



Das Problem am Lockdown nur für Ungeimpfte: Niemand kann sich die Umsetzung so richtig vorstellen. Vor allem, wenn der Weg in die Arbeit weiterhin ohne Impfung erlaubt ist, wie derzeit geplant. "Was wäre der Unterschied zu Stufe vier?", fragt man sich beispielsweise im Büro des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig. Auf Stufe vier herrscht de facto bereits ein Freizeit-Lockdown für Ungeimpfte. Sie dürfen nicht mehr ins Lokal oder Theater, aber in die Arbeit. Wenn Ungeimpfte, die sich testen lassen, auch auf Stufe fünf weiterhin in die Arbeit dürfen, worin liegt dann die Verschärfung? Und worin der Zusatzeffekt in der Pandemiebekämpfung? Im Gesundheitsministerium heißt es: "Details folgen."