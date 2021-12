Eine griechische Tragödie

Noch vor zwei Wochen bin ich, berufsbedingt, bei der verdammt großen Wiener Corona-Demonstration in Wien mitgelaufen; stand am Straßenrand, ging in die Mitte des Menschenstroms, trug eine Maske im Gesicht, machte Fotos, wurde angepöbelt, gestoßen, kam zu Fall, rappelte mich hoch ehe die Menge über mich hinwegtrampelte, stellte mich wieder an die Seite. Drei Stunden stand ich da und schaute. Die Menschen blickten durchwegs böse zurück. Selbst die mit den Jesus-Plakaten. Ich registrierte wie kleine Gruppen von Identitären und notorischen Neonazis die Parolen, die Aufschriften auf den Transparenten und den gesamten Auftritt orchestrierten. Die Wenigen hatten die Vielen im Griff.