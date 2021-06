Eine Sammlung, die keiner will

Das Museum besitzt auch menschliche Überreste aus der Kolonialzeit. Einiges davon wurde in den vergangenen Jahren repatriiert. Der "Tasmanier-Schädel“ befindet sich in einem Rückgabeverfahren. Eines der beschämendsten "Exponate“ erübrigte sich von selbst. Angelo Soliman, ein im 18. Jahrhundert aus Nigeria verschleppter Angehöriger der Kanuri, der als Kammerdiener am Hof Kaiser Franz Josephs II. großes Ansehen erworben und sich eine bürgerliche Existenz aufgebaut hatte, landete nach seinem Tod ausgestopft und als "Wilder“, nur mit Lendenschurz und Muschelkette angetan, im Naturalienkabinett. Mit dem Brand des Museums 1848 ging auch "Soliman“ in Flammen auf.



Die Besessenheit, den Menschen zu vermessen und zu kategorisieren, erreichte in der NS-Zeit ihren Gipfelpunkt. In Kriegsgefangenenlagern sahen die Wiener Anthropologen eine "einmalige“ Gelegenheit, "verschiedene rassische Gefüge“ zu untersuchen - "um so mehr als die selbstverständliche militärische Disziplin a priori gewisse Schwierigkeiten wegräumt, die bei zivilen Untersuchungen nicht zu vermeiden und immer wieder störend sind: Notwendigkeit von Ganz-Nackt-Photos, Vermessungen an nackten Körpern, Gipsabformungen des Schädels und anderer Körperteile“, so der damalige Schriftverkehr.



Bei den Juden musste nicht gefragt werden. Nach der Prateraktion ließ der Chefanthropologe Wastl 1942 jüdische Gräber in Wien schänden, um an "Material“ heranzukommen. Er kaufte "Schädel und Gipsabgüsse“ von jüdischen KZ-Opfern und polnischen Widerstandskämpfern aus Posen zu. Mit "Rassegutachten“ verschaffte er sich ein lukratives Nebeneinkommen. 1947 wurde Wastl zwangspensioniert. Obschon als Illegaler für die NSDAP tätig gewesen, galt er als "minderbelastet“. Im Museum war Wastl weiterhin als Konsulent tätig. Seine Mitarbeiter, mit denen er die Juden vermessen hatte, blieben gänzlich unbehelligt.