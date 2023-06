Experte zur Väterkarenz: „Viele Männer erwischt es kalt“

Noch immer gehen in Österreich deutlich weniger Männer als Frauen in Karenz. Bei acht von zehn Paaren gehen Männer weder in Karenz, noch beziehen sie Kinderbetreuungsgeld. Zehn Prozent der Väter nehmen die Karenz nicht länger als drei Monate in Anspruch. Nur zwei Prozent der Väter in Partnerschaften unterbrechen ihre Erwerbstätigkeit für drei bis sechs Monate, lediglich ein Prozent länger als ein halbes Jahr. Dies zeigte eine Studie der Arbeiterkammer aus dem Jahr 2022.

Dabei sind sich Expertinnen und Experten einig: Würden mehr Männer länger in Karenz gehen, könnte das Einkommens-, Karriere- und Pension-Unterschiede zwischen den Geschlechtern verkleinern. Die schwarz-grüne Regierung hat jetzt einen Gesetzesantrag eingebracht – demnach müssen bei einer 24-monatigen Karenz künftig zumindest zwei Monate vom “anderen Elternteil” in Anspruch genommen werden, wenn Eltern die volle Karenzzeit ausschöpfen möchten.

Frauen verdienen in Österreich immer noch weniger als ihre Partner. Was sagen Sie Männern, die meinen, eine Väterkarenz gehe sich finanziell nicht aus?

Kinder profitieren intellektuell und sozial davon, wenn sie unterschiedliche Bezugspersonen haben. Außerdem wird es in Zukunft notwendig sein, dass nicht nur Frauen fürsorglich sind, einen Gutteil der Care-Arbeit erledigen und die Angehörigen pflegen. In Schweden wurde ein moderneres Karenzsystem eingeführt, als es einen Fachkräftemangel gab. Mit guter Kinderbetreuung und einem ausgeglichenen Karenzsystem könnten auch in Österreich mehr gut ausgebildete Frauen mehr als 20 Stunden arbeiten.

Nicht nur die Gesellschaft, die Kinder und Männer oder der andere Elternteil gewinnen durch eine Karenz, sondern auch die Unternehmen. Wenn eine Person aus der Karenz zurückkommt, bringt sie wichtige Eltern-Skills mit, die in jedem modernen Unternehmen gefragt sind. In Unternehmen werden Männer noch immer als Konstante und Frauen als Variable gesehen. Dass das eine Herausforderung für Unternehmen ist, wenn man gut eingearbeitetes Personal für ein paar Monate verliert, ist klar. Man sollte dieses Thema aber gesamtgesellschaftlich sehen.

Ist dieser politische Druck notwendig?

Breitwieser-Ebster

Ja. Mir fehlen aber die notwendigen Begleitmaßnahmen. Denn durch den Gesetzesvorschlag ändert sich noch nichts. Das Einzige, was passiert: Eltern können zwei Monate weniger Karenz in Anspruch nehmen, wenn nur ein Elternteil in Karenz geht. Im Europavergleich hat man in Österreich noch immer ein recht langes Bezugssystem und arbeitsrechtliche Möglichkeiten, in Karenz zu gehen. Was in Österreich fehlt, ist eine flächendeckende, adäquate Kinderbetreuung. Außerdem hat die Kinderbetreuung durch geschultes Fachpersonal zum Beispiel in Skandinavien einen hohen Stellenwert, während in Österreich noch immer viele Menschen der Meinung sind, ein Kind würde leiden, wenn es nicht bei der Mutter ist.

Setzen sich Menschen zu spät mit Elternschaft auseinander?

Breitwieser-Ebster