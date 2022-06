Wie lernt mein Kind am besten schwimmen?

Was kann ich tun, wenn mein Kind generell Angst vor dem Wasser hat?

Kinder haben Angst vor dem Wasser, wenn man es ihnen so beigebracht hat. Deshalb ist es wichtig, dass Erwachsene ihre eigenen Ängste vor dem Wasser für sich behalten und das Schwimmen zu einer positiven Erfahrung machen. Schränken Sie niemals eine Lernerfahrung ein. Am schwierigsten ist es, einem Kind etwas beizubringen, wenn ein Elternteil Dinge sagt wie: "Mein Kind will nicht mit dem Gesicht ins Wasser." So werden negative Assoziationen zum Schwimmen verstärkt. Der beste Rat für alle Kinder, die Angst vor dem Wasser haben, ist, einfach weiterzuschwimmen.

Wie lange sollten Kinder Schwimmflügel benutzen?

Ich persönlich halte nichts von Schwimmflügeln. Ihre Positionierung am Arm führt dazu, dass die Kinder aufrecht im Wasser bleiben, obwohl die richtige Schwimmhaltung viel näher in der Waagerechten im Wasser liegt. Außerdem schränken die Flügel die Armbewegungen des Kindes ein. Ein Gummiring, der so klein wie möglich ist, ohne dass das Kind hängen bleibt, und der gleichzeitig Auftrieb hat, oder eine Schwimmnudel unter den Achseln sind bessere Hilfsmittel.