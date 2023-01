Erdgas aus Österreich: Wo neben Molln überall gebohrt werden könnte

Seit der Ukraine-Krieg die Angst vor kalten Wohnzimmern schürt, ist rot-weiß-rotes Gas auch für Nichtaktionäre deutlich im Kurs gestiegen. Aktuell reicht das heimische Gas nur für acht Prozent des österreichischen Gasbedarfs. ADX verspricht 20 Prozent, wenn genügend gebohrt wird. Die Fantasie, auf diesem Weg unabhängiger von russischem Gas zu werden, beflügelte auch die Politik. Das ÖVP-geführte Finanzministerium will die „Versorgungssicherheit“ durch „heimische Bezugsquellen“ deutlich erhöhen. Deswegen hat die Bergbaubaubehörde, die bei der Finanz ressortiert, neue „Aufsuchungslizenzen“ an ADX sowie die deutlich größere OMV vergeben. Die grüne Klimaministerin Leonore Gewessler ist nicht glücklich über die Renaissance der heimischen Erdgasförderung. Sie will schnellstmöglich raus aus fossilen Brennstoffen und sieht im eigenen Erdgas nur einen kurzfristigen Beitrag zur einer höheren Energiesicherheit. Die Suchlizenzen laufen jedoch bis 2038. Gefördert darf bis 2060 werden.

Und wie ist die Stimmung dort, wo heimisches Gas vermutet wird? Auf einer Tour entlang möglicher Bohrstellen fördert die Aussicht aufs rot-weiß-rote Erdgas nicht nur Hoffnung, sondern auch Angst zu- tage. Angst um die lokale Natur, aber auch Zweifel, ob Erdgasbohrungen noch zeitgemäß sind. So manche Bürgermeisterin und mancher Bürgermeister ist wiederum überrascht, dass just der eigene Ort an der Weltbörse „im Trend“ liegt.

Nördlich vom Irrsee liegt die Marktgemeinde Straßwalchen im Salzburger Flachgau, ein zentraler Verkehrsknotenpunkt mit 8000 Einwohnern. Auf verschneiten Feldern zehn Kilometer außerhalb des Zentrums taucht hinter einem Hain der Namensgeber für OHO auf: Oberholz, ein Weiler mit fünf Adressen. An der Dorfeinfahrt bellt ein Wachhund fremde Autos an. In einem der Felder ringsum würde ADX gerne nach Gasschätzen bohren. Mit Außerroid, Irrsdorf und Brunn stehen drei weitere Vororte von Straßwalchen am internationalen Bohrplan der ADX.

Ihr Einwand zeigt, wie schwer der Spagat zwischen lokalem und globalem Umweltschutz auch in Zukunft sein wird. Denn die RAG will langfristig tatsächlich noch mehr unter der Erde speichern – jedoch klimafreundlichen Wasserstoff, in dem überschüssiger Wind- oder Sonnenstrom aufgefangen werden kann.

Warum lässt sich die Republik überhaupt auf einen Deal mit einer australischen Börsenfirma ein? Immerhin besitzt diese das rot-weiß-rote Gas, sobald es aus der Erde geholt ist. ADX könnte den Bodenschatz dann theoretisch auch außerhalb Österreichs am Weltmarkt verkaufen. Der Staat schneidet in Form eines Förderzinses lediglich mit, der rund 22 Prozent des Marktpreises beträgt. Den Hauptgrund, private Unternehmen ins Boot zu holen, benennt ADX selbst: „Wir sind eine der wenigen Firmen in Österreich, die das Know-how und die Rechte besitzen.“

Dass ADX auch die Rechte zur Aufsuchung, Gewinnung und Speicherung von Gas und Öl in Gmunden am Traunsee besitzt, wie ADX-Boss Fink bestätigt, war dort bisher kaum bekannt – oder wurde geflissentlich übersehen. Denn die Gmundner denken beim Bohren nicht ans Gas, sondern an Geothermie. Derzeit wird mit Hochdruck an einem „Jahrhundertprojekt“ geforscht, das aus 4000 Meter 140 Grad heißes Wasser zutage fördern soll. Damit könnte man nicht nur in Gmunden jede Wohnung heizen, sondern auch die Industrie ringsum versorgen – vom Zementwerk über die Molkerei bis zur Papierfabrik.

Bürgermeister Andreas Rußmann (SPÖ) weist darauf hin, dass es bei einem großen Fund bis zu fünf weitere Bohrstellen geben könnte – plus eine Gasaufbereitungsanlage. Das bestätigt auch ADX. Der Sozialdemokrat ist verärgert, wie um das sensible Projekt von Beginn an „getarnt und getäuscht wurde“, wie er meint. Fundamental dagegen ist er nicht. „Ob man, statt eigene Ressourcen zu fördern, besser umweltschädliches Fracking-Gas aus Amerika importieren soll, das ist eine Interessensabwägung, die Land und der Bund vornehmen müssen. Wichtig für uns ist auch der Umweltschutz vor Ort.“ Der stellvertretende Landeshauptmann von Oberösterreich und Naturschutzlandesrat Manfred Haimbuchner von der FPÖ freut sich über mögliche Bodenschätze im Bundesland und findet die Aufregung übertrieben: „Probebohrungen nach Erdöl und auch Erdgas sind in Oberösterreich etwas Alltägliches und völlig normal.“

Auf der verschneiten Wiese nahe der malerischen Waldkulisse ist die Bohrstelle mit einem Stab markiert, der am oberen Ende orange bepinselt ist. Sonst deutet nichts auf den Gasschatz hin, der unter der Erde liegen könnte. Nur wenige Meter entfernt beginnt das Naturschutzgebiet Jaidhaus. Und das treibt Naturschützer auf die Barrikaden. Die Bohrpläne hat ein Bürger zufällig beim Internet-Surfen entdeckt. Sie machten die Runde und mündeten in einer eilig einberufenen Bürgerversammlung. Daraus erwächst gerade eine Bürgerinitiative, die verhindern will, dass der Lebensraum seltener Tiere und Pflanzen durch die – durchgehend mit Flutlicht beleuchtete – Bohrstelle gestört wird.

Im oberösterreichischen Molln, südlich von Steyr gelegen, ist die Gasgräberstimmung seit Mitte Jänner Hauptthema auf jedem Stammtisch. Damals wurde bekannt, dass ADX in einem Talschluss nahe der Kalkalpen ein riesiges Gasvorkommen vermutet, mit dem Österreich drei Jahre versorgt werden könnte. Das ist ein Vielfaches der Menge, die in Straßwalchen, Zell am Moos oder Gmunden vermutet wird. Für Aktionäre klingt das so: „Ein potenzielles riesiges Gasfeld mit Weltklasse-Ressourcenpotenzial.“

In Oberösterreich bilden ÖVP und FPÖ eine Koalition. Die Grünen sind in Opposition – und mit Haimbuchner im Clinch. Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) wünscht sich statt Jubel über mögliche Bodenschätze einen rascheren Ausbau der Solar- und Windkraft im Bundesland: „Sowohl der Umweltschutz vor Ort als auch der Ausbau der Erneuerbaren Energie müssen Vorrang haben. Gas-Abbaupläne bis 2060 sind schon deswegen absurd, weil wir im Jahr 2040 komplett aus der Erdgas-Verbrennung ausgestiegen sein müssen.“ Neu gefördertes Erdgas könne kurzfristig einen Beitrag zur Versorgung Österreich leisten, meint der Grüne und grenzt ein: „Etwa bis 2030.“ In diesem Fall dürfe das Erdgas aber nicht ins Ausland verkauft werden, kritisiert er diesbezüglich fehlende Schranken für ADX & Co.

Nördlich von Molln, in Anshof zwischen Steyr und Bad Hall, fördert ADX Öl. Auf einem flachen Feld hinter einem Erdwall, der als Sichtschutz dient, bewegt eine Tiefpumpe gemächlich ihren Kopf auf und ab. Daneben steht ein Pferd stoisch in einer Koppel. Auch in dieser Region will ADX seine Aktivitäten ausweiten. Bis auf ein paar besorgte Anrainer bleibt der Aufschrei aber aus. Von Bürgerinitiativen keine Spur, ergibt ein Rundruf in den Gemeinden ringsum. Ein Grund: Die Natur wird eher von Düngemitteln der Bauern als Flutlichtern am Bohrplatz beeinträchtigt. Ein anderer: Die Menschen hier sind historisch mit Bohrungen vertraut.

Diese Renaissance führte die OMV nun weiter in den Süden. Nach Wittau, in Groß-Enzersdorf. Dort wird bereits nach Gas gebohrt. „Nördlich von uns stehen überall Bohrtürme. Bei uns ist er ein Novum. Und die höchste Erhebung“, sagt die rote Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec. Dennoch hätten die seismischen Stoßwellen im Zuge der Gassuche vor einigen Jahren die Bevölkerung mehr aufgerüttelt als das eigentliche Bohren, das im Dezember begann. Was sicher half, den Ball flach zu halten: Die Lokalbevölkerung erfuhr zuerst von der Bürgermeisterin und OMV-Vertretern von ihrem Glück – und nicht über Newsletter für internationale Investoren.

In Wittau wird nun ein halbes Jahr lang probegebohrt. Sollte genug Gas gefunden werden, könnte es in ein bis zwei Jahren am Markt sein. In Mollner Jaidhaustal soll es ab Sommer tief nach unten gehen. Bis zum Verkauf möglicher Gasfunde würde es ein bis zwei Jahre länger dauern als in Wittau, weil für die Anbindung ans Gasnetz eine 18 Kilometer lange Pipeline gebaut werden müsste. Widerstand ist wohl auch dagegen programmiert.

Ob in Oberholz, Außerroid, Brunn, Irrsdorf oder Zell am Moos jemals gebohrt wird, bleibt offen. Für all diese Orte, an denen bald Gasgräberstimmung oder Angst herrschen könnte, gilt: Es könnte auch rasch wieder Gras über die Bohrstellen wachsen. Dann nämlich, wenn nichts gefunden wird. In Molln schwankt die Fundwahrscheinlichkeit zwischen 20 und 30 Prozent. Solche Werte sind bei Bohrprojekten auf der ganzen Welt üblich. Denn trotz moderner 3D-Seismik lässt sich nie abschließend sagen, was in 1000 bis 2000 Metern Tiefe schlummert – oder gar in 4000 Metern wie in Gmunden.

Das Bohrgeschäft ist ein Wettgeschäft. So gesehen ist es nur schlüssig, dass es in Österreich von zwei Börsenfirmen betrieben wird, die Aktionären nicht nur Öl und Gas, sondern auch Hoffnung verkaufen.