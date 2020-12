Erika Freeman: "Meine persönliche Rache an Hitler"

profil: Sie sind ein gläubiger Mensch?



Freeman: Ja, ich bin ein gläubiger Mensch. Mein Vater war es nicht, aber meine Mutti. Sie sorgte für einen koscheren Haushalt. Nach dem "Anschluss" kam sie eines Tages nach Hause mit drei Stückerln Salami und sagte: "Die sind koscher." Und ich dachte: Wenn diese gläubige Person mich anlügen kann, dass das koscher ist, soll ich die Salami essen, um ihr eine Freude zu machen. Wenn ihr so viel daran liegt, muss ich wenigstens mitspielen. Ich zünde am Schabbat auch die Kerzen an. Mein Mann hat nicht daran geglaubt. Ich hab es trotzdem gemacht. Einmal vergaß ich, und er fragte: "Wo sind die Kerzen?"



profil: Haben Sie schlimme Erinnerungen an Wien?



Freeman: Aufgewachsen bin ich im 3. Bezirk, dann zogen wir in den 2., in die Ausstellungsstraße, und am Ende waren wir in einer Wohnung in der Engerthstraße für Juden. Zu siebent in einem Zimmer mit Fremden. Alles war irgendwann nicht mehr da, nur Bücher. Wir konnten von einem Tag auf den anderen nicht mehr mit der Straßenbahn fahren. Ich erinnere mich auch an das jüdische Theater am Nestroyplatz. An einem Abend standen alle Schauspieler auf der Bühne und verkündeten, dass dies die letzte Vorstellung sei. Sie durften nicht mehr spielen. Ich durfte nicht mehr in meine Schule gehen und kam in das einzige noch offene Gymnasium für jüdische Kinder, ins Chajes-Gymnasium beim Augarten. Einmal sah mich ein vorbeimarschierender SSler am Straßenrand stehen, hob mich auf und sagte: "So sieht ein deutsches Mädchen aus." Ich mit meinen blonden Zöpfen und den blauen Augen. Von da an musste ich oft jüdische Freunde meiner Mutter durch die Stadt begleiten, wenn irgendwo ein Visum abzuholen war. Jetzt scheint mir, ich war gewissermaßen das kleine blonde Schutzengerl, dass sie nicht von der Straße weg verhaftet wurden. Das rührt mich jetzt irgendwie.