Anhand wochenlanger Recherchen zeichnete profil in der Ausgabe vom 1. Juni 1992 ein erschreckendes Bild von den Zuständen in Stein, "Österreichs größter Strafanstalt". Aus diesem Gefängnis würden am Ende "brutalisierte Menschen entlassen , die beim geringsten Anlass explodieren, um ihre Wut an Unschuldigen auszulassen", analysierte ein "Lebenslanger" die Situation.