Etikettenschwindel: Umgangsformen im Stresstest

Siehe die „Tu es für mich“-Nachricht des amtierenden, von einer Hausdurchsuchung heimgesuchten ÖVP-Finanzministers, die in der türkis-grünen Koalition mehr Durcheinander als Miteinander gestiftet hat. Die Folgen werden das Land noch eine Weile beschäftigen. Denn inzwischen holte Bundeskanzler Sebastian Kurz zum Rundumschlag gegen die Justiz aus. profil-Kolleginnen und Kollegen werden seinen politischen Stil und sein aktuelles Betragen nun genau analysieren. Ob ein Knigge der Jetztzeit damit seine Freude hätte, obliegt natürlich Ihrer geschätzten Beurteilung.

Die Geschichte von Eva Linsinger, Gernot Bauer und Clemens Neuhold über die Kanzlerpartei und Sebastian Kurz können Sie jedenfalls in zwei Tagen via E-Paper lesen - oder am Montag, sofern Sie sich noch kleine Ausflüge in die Welt des echten menschlichen Miteinanders und Durcheinanders erlauben und eine Trafik aufsuchen, um ein gedrucktes Heft zu erwerben.

Bis dahin wünsche ich Ihnen recht manierliche Tage!

Edith Meinhart