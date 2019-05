EU-Wahl: Alleinauftritt von ÖVP-Kandidat in Schule

Die HAK Mistelbach (NÖ) lädt zur Schülerdiskussion vor den EU-Wahlen nur den ÖVP-Kandidaten Lukas Mandl ein. Der Direktor, er ist ÖVP-Gemeinderat, verteidigt seine Vorgehensweise.

Wenn Politiker in Schulen kommen, darf das als Beitrag zur politischen Bildung gewertet werden. Wenn allerdings vor den EU-Wahlen nur Kandidaten einer Partei eingeladen werden, drängt sich der Verdacht der Schlagseite auf. Die Grünen Niederösterreich kritisierten bereits im März, dass in drei Schulen ÖVP-Kandidaten als Alleinunterhalter geladen waren. Einen weiteren Solovortrag darf Lukas Mandl, er ist ÖVP-NÖ-Spitzenkandidat, kommenden Dienstag in der HAK Mistelbach absolvieren.

Direktor ist ÖVP-Gemeinderat

Schuldirektor Johannes Berthold, nebenher ÖVP-Gemeinderat in Gaweinstal, verteidigt seine Einladungspolitik: „Mandl ist selbst aus dem Weinviertel, zweitens ist er HAK-Absolvent und drittens hat er schon in Brüssel gearbeitet.“ Von Diskussionen mit Vertretern aller Parteien ist Berthold wenig überzeugt: Schüler würden davon „nicht viel profitieren“. Im Übrigen komme demnächst auch die Grüne Ulrike Lunacek in die Schule. Bloß kandidiert sie diesmal nicht.