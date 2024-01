EU-Wahl: Die Stunde der Fernsehköchinnen, Skitrainer und Kaiserenkel

Dazu passt die hohe Wahlverweigerung bei EU-Wahlen. Nur in der Euphorie des Anfangs, bei der ersten EU-Wahl 1996, überstieg die Wahlbeteiligung die Marke von 50 Prozent. Danach raffte sich über ein Jahrzehnt nicht einmal jeder und jede Zweite ins Wahllokal auf, 2014 etwa erreichte die Wahlbeteiligung nicht mehr als kümmerliche 45,4 Prozent. Nur bei der Europawahl 2019, die eine Woche nach der Veröffentlichung der Politbombe Ibiza-Video und nach dem Platzen der ÖVP-FPÖ-Koalition stattfand, stieg die Wahlbeteiligung auf 59,8 Prozent. Immer noch niedrig, der Vergleich macht sicher: Nationalratswahlen sind dagegen wahre Publikumsrenner. 2019 wählten dort immerhin 75 Prozent. Dabei werden 80 Prozent der heimischen Gesetze in der EU eingeleitet, aber das scheint sich noch nicht recht herumgesprochen zu haben.

So richtig ernst nimmt das Wahlvolk die Europawahl also nicht. Die Parteien aber erst recht nicht. Die EU-Wahl gilt als kein Fall für Profis, bei keinem anderen Urnengang wird so bereitwillig und oft Laiendarstellern die Politbühne überlassen. Erfahrung oder Kompetenz galten dabei nur selten als Kriterien – als wichtigste Eigenschaft der Kandidaten für Brüssel und Straßburg zählte anderes: Prominenz.

So hat sich bei den bisher sieben EU-Wahlen in Österreich ein seltsames Bündel an Kandidaten angesammelt: Schauspielerinnen, Fernsehansager, Journalisten, Ex-Politiker. Die teils fröhlich dilettierten. Bei einer Wahl, die Parteichefs für wirklich bedeutsam halten, werden Quereinsteiger nie in die allererste Reihe gestellt, dort sollen sie weiter hinten glänzen – bei der Europawahl hingegen führen sie oft die Liste an. Offensichtlich in dem Bemühen, der ungeliebten EU mehr Glamour und Strahlkraft zu verleihen.