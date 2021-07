Die Dokumente verstaubten über Jahre in Aktenordnern bei EADS, ehe sie 2013 im Zuge von Hausdurchsuchungen sichergestellt und ausgewertet wurden. Gemeinsam erzählen sie eine in dieser Form bisher nicht bekannte Geschichte rund um den größten Beschaffungsvorgang der Zweiten Republik. Eva Linsinger und Michael Nikbakhsh hatten Gelegenheit, vertrauliche EADS-Dokumente einzusehen, darunter E-Mails, die ein ehemals leitender ORF-Mann 2002, wenige Monate vor der Typenentscheidung, an leitende EADS-Manager schickte. Die Korrespondenz zeigt, wie gezielt der EADS-Konzern damals auf mehreren Ebenen versuchte, Politiker, Angehörige des Militärs, Beamte und Medien für das „Projekt Eurofighter“ zu vereinnahmen.