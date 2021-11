Eva Linsinger erhielt goldene "Medienlöwin"

Eva Linsinger, stv. profil-Chefredakteurin, wurde am Dienstagabend für ihre bisherige Präsenz, ihr Lebenswerk und ihre Vorbildfunktion mit der goldenen " Medienlöwin " ausgezeichnet.



"Ich habe ehrlich nicht damit gerechnet. Eine Nominierung wäre schon Ehre genug gewesen", freute sich Linsinger über die Auszeichnung des Österreichischen Journalistinnenkongresses, die für das Jahr 2021 verliehen wurde. In ihrer Dankesrede kam sie auf das gegenwärtige Glaubwürdigkeitsproblem des österreichischen Journalismus, das durch die Inseratenaffäre befeuert wurde, zu sprechen: "Es werden Unsummen für freihändig vergebene Inserate gezahlt, die an Kriterien gebundene Presseförderung ist dagegen lächerlich niedrig."



Es liege an den Journalistinnen und Journalisten, die Glaubwürdigkeit wiederherzustellen und die jetzige Krise für einen Neustart zu nützen. "Guter Journalismus kann sich Käuflichkeit und Verhaberung nicht leisten. Dafür werde ich kämpfen wie eine Löwin", schloss die prämierte Journalistin.



Ebenfalls nominiert waren Renate Graber von der Tageszeitung "Der Standard" und Claudia Reiterer, Moderatorin der ORF-Sendung "Im Zentrum".