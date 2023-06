Stefan Messmer, gehandicapter Pflegehelfer

Einer der ersten Ausflüge in die Pflegepraxis mündete gleich in eine fixe Anstellung. Das ist nicht selbstverständlich für jemanden wie Stefan Messmer. Der 27-Jährige leidet an einer auditiven Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörung; das Verstehen sprachlicher Informationen bereitet ihm Mühe. Messmer absolvierte ein einjähriges Arbeitstraining bei Fit4more, einem von der Caritas initiierten Berufsqualifizierungsprojekt für Menschen mit Behinderung, das vom Fonds Soziales Wien finanziert wird. 2017 fing er als Praktikant in einem Seniorenheim der Caritas an. Danach wollte man ihn nicht mehr ziehen lassen. Es stellte sich schnell heraus, dass der junge Mann nicht nur „sehr höflich, sondern auch sehr zuverlässig ist“, sagt Fit4more-Leiterin Diane Böhmer: „Da braucht niemand hinter ihm nachschauen, ob alles passt.“ Seit fünf Jahren arbeitet Messmer als Abteilungshelfer im Seniorenheim; er trägt Essen aus, überzieht Betten, desinfiziert Türklinken und füllt Seifenspender nach, alles Tätigkeiten, welche die Pflegekräfte entlasten. In der Früh bringt er den Bewohnerinnen und Bewohnern die Zeitung, und schaut, ob in ihren Zimmern alles in Ordnung ist. Ein neuer Dienst fängt für Messmer gut an, wenn noch Zeit für ein paar Scherze bleibt. Es ist nicht immer leicht, die Leiden der alten Menschen mitansehen zu müssen. „Ich möchte ihnen das Leben erleichtern“, sagt er. Derzeit arbeitet er an drei Tagen in der Woche insgesamt 15 Stunden, es könnten, findet Messmer, „durchaus etwas mehr sein“.