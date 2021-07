Die Behörden scheinen sich lange nicht für Laila P. zu interessieren. Etliche Monate verstreichen. Laila zieht zu ihrem Verlobten Hamid in Wien, gemeinsam leben sie von seinen 828 Euro Mindestsicherung. Die Afghanin schreibt sich für den Hauptschulabschluss an der Volkshochschule ein. Eine „sehr gewissenhafte Schülerin“ sei sie gewesen, sagt ihre damalige Lehrerin, Natalie Nikolic, 43: „Sie zeigt eine riesige Hilfsbereitschaft jedem gegenüber, obwohl die Frau genug Probleme am Hals hat.“ Die Lehrerin schließt sie ins Herz, bis heute telefonieren die beiden regelmäßig. Nicht nur in der Schule knüpft Laila Kontakte: In jenem Kellerlokal im 3. Bezirk, wo das Interview stattfindet, ging sie jedes Wochenende zum Deutschkurs. Auch hier schloss die Afghanin neue Freundschaften – was ihr bald helfen sollte.