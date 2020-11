Familie Rothschild klagt Stadt Wien: "Als ob die NS-Dekrete aufrecht wären"

Das absurde Ergebnis der behördlichen Selbstermächtigung: Der Magistrat rekonstruierte die Stiftung, betraute mit deren Verwaltung den Magistrat, erwirkte vom Magistrat die Rückstellung der Liegenschaften und beließ deren Verwaltung dauerhaft beim Magistrat. Im Schriftsatz von Geoffrey R. Hoguets Anwälten heißt es dazu: "Durch dieses Insichgeschäft hat die Stadt Wien sich das Stiftungsvermögen unter Verletzung des Stifterwillens treuwidrig zugeeignet, wobei die formell weiterbestehende Rechtspersönlichkeit der Stiftung nur noch eine juristische Hülle ist." Das Fazit: "In Wahrheit hat die Stadt Wien durch die von ihr getroffenen Regelungen die formelle Rückstellung total unterlaufen." Schärfer formuliert: De facto befindet sich das Stiftungsvermögen im Besitz der Stadt Wien - seit der Enteignung durch die Nazis bis heute.



Im Magistrat lief die Verwaltung der Stiftung zu Beginn ziemlich holprig ab. Zwei Magistratsabteilungen stritten über die Modalitäten der Rückübertragung des Vermögens. Sogar zivile Gerichte mussten angerufen werden. Die Nervenheilanstalt Rosenhügel entwickelte sich indes zum führenden neurologischen Krankenhaus Wiens.



Erst 1997 wurde die Rothschild'sche Stiftung einer kleinen Öffentlichkeit wieder bewusst. Der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) beschloss, die im Vergleich zum Rosenhügel kleinere Nervenheilanstalt Maria-Theresien-Schlössel in das Otto-Wagner-Spital zu übersiedeln. Im Dezember 2001 verkaufte die Stiftung die Liegenschaft an die Stadt Wien -ein weiteres Insichgeschäft. Kaufpreis: 92 Millionen Schilling (6,7 Millionen Euro). Diesem lag ein Schätzungsgutachten zugrunde, das einen Wert von lediglich 315 Euro pro Quadratmeter ermittelte. "Der Verdacht eines künstlich niedrig festgelegten Kaufpreises drängt sich daher auf", heißt es dazu in der Eingabe beim Bezirksgericht Hietzing. Die Wiener Grünen, damals in Opposition, bezeichneten die Vorgänge um das Schlössel als "zweite Enteignung". Bürgermeister Michael Häupl reagierte gereizt: "Ich bin nicht bereit zu akzeptieren, dass unter dem Mantel der Immunität ein Vorwurf in der Diktion der Nationalsozialisten erhoben wird."



Nun sieht sich Häupls Nachfolger Michael Ludwig mit ähnlichen Vorwürfen konfrontiert. Grund ist ein kurioser Vorgang vom 31. Mai 2017. Da beschloss der Magistrat eine Änderung der ursrpünglichen Stiftungssatzung mit der Begründung, diese sei "zur Festsetzung des Stammvermögens der Stiftung und wegen der Änderungen bei der Verwaltung der Stiftung erforderlich". Seit 2017 ist der zuständige Dienststellenleiter im Magistrat für die Stiftung verantwortlich. Eine kaum zu übertreffende Groteske: Nachdem der Magistrat die Stiftung 60 Jahre lang statutenwidrig verwaltet hatte, wurde dieser Zustand nun statutarisch festgeschrieben.



Eine weitere Änderung der Satzung betrifft die mögliche Auflösung der Stiftung. In diesem Falle soll das Stiftungsvermögen der Stadt Wien zufallen, die es für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.



Ein Auflösungsgrund könnte bald eintreten. Formal ist das Neurologische Zentrum ohnehin kein eigenes Spital mehr, sondern in das Krankenhaus Hietzing eingegliedert. Und nun mehren sich die Anzeichen, dass der KAV Einrichtungen am Rosenhügel in ein anderes Spital absiedelt, und die Liegenschaft in der Folge veräußert wird.



Im Vorjahr wurden bei der Hietzinger Bezirksvorstehung die Abtrennung von Bauplätzen und eine Stellungnahme zur Entfernung von 172 Bäumen auf der Krankenhaus-Fläche beantragt. Schon in der Vergangenheit gab es Pläne, auf dem Areal einen Gemeindebau zu errichten.



Das Vermögen der Stiftung ist jedenfalls beträchtlich. Die Liegenschaft am Rosenhügel ist geschätzt 70 Millionen Euro wert. Dazu kommen Bankguthaben in Höhe von sieben Millionen Euro.