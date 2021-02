Fåschingtåg, kimm na boid wieda!

Guten Morgen, ihr Narren!

Falls Sie jetzt wutentbrannt zum nächsten Artikel weiterziehen wollen: Seien Sie versichert, die Begrüßung ist keinesfalls despektierlich gemeint. Ich wollte Sie bloß daran erinnern, dass heute Faschingsdienstag ist. In Pandemiezeiten kann man da leicht darauf vergessen. Obwohl: Wenn ich mich an die Menschenschlangen erinnere, die sich etwa vergangene Woche vor einem Wiener Kostümverleih gebildet haben, besteht die Gefahr wohl eher nicht. Wo aber, frage ich mich, führen die Leute ihre Verkleidungen aus?

Unser Herausgeber und Chefredakteur Christian Rainer jedenfalls wirkte in der gestrigen Redaktionskonferenz doch etwas betrübt. Verständlich, üblicherweise weilt er ja um diese Zeit des Jahres in seiner Heimatgemeinde, um die „Fåschingtåg“ zu zelebrieren. Nicht, dass Sie jetzt glauben, da ginge es hauptsächlich um die exzessive Zufuhr alkoholischer Getränke! Weit gefehlt. Der Fetzenzug in Ebensee zählt als immaterielles Kulturerbe der Unesco - wer ihm beiwohnt absolviert gewissermaßen eine Fortbildung.

Ich habe nun in unserer aktuellen Ausgabe nach Texten gesucht, die geeignet sind, Sie am heutigen Tag zu erheitern. Das Vorhaben erwies sich als gar nicht so einfach. Bei der Lektüre der aktuellen Coverstory über Finanzminister Blümel und den Glücksspielkonzern Novomatic bleibt einem das Lachen eher im Hals stecken, als dass es befreiend wirken würde.