Fehler im Spital: Zehn Tote täglich

Der Andrang in Spitälern ist hoch. Was heißt das für die Fehlerquote?

Köck

Nichts Gutes, sie war immer schon hoch. Für die Harvard Medical Practice Study wurden in den 1990er-Jahren rund 37.000 Krankengeschichten analysiert. In 13 bis 14 Prozent kam es zu einem unerwarteten Ereignis, das nicht mit der Grunderkrankung in Verbindung stand, zusätzliche Behandlungen und im Extremfall den Tod nach sich zog. 2,6 Prozent der Patienten starben daran.

Hat sich das Qualitätsmanagement seither verbessert?

Köck

Leider nicht, wie eine Studie der Johns Hopkins Universität 2017 belegte. Die Prozessfehler sind vermutlich die dritthäufigste Todesursache in entwickelten Ländern. Allein in Europa sterben täglich einige Hundert Menschen daran. Das ist, als würde ein Airbus 380 vom Himmel fallen, am nächsten Tag wieder einer, am dritten …

… dürfte keiner mehr starten. Im Spital nimmt man diese Toten in Kauf? Wie viele sind es in Österreich?

Köck

Hochgerechnet auf die Bevölkerung müssen wir, vorsichtig geschätzt, von zehn am Tag ausgehen. Das Schlimme ist, dass ein Drittel bis die Hälfte vermeidbar wäre. Als ich das bei einem Vortrag einmal gesagt habe, drohte ein Ärztekammerfunktionär, mich wegen Verleumdung anzuzeigen.

Wenn eine Krankenschwester am Ende eines Dienstes Hunderte Pillen austeilt, kann man nicht erwarten, dass sie sich nie irrt. So eine Gefahrenquelle würde sich kein Industrieunternehmen leisten.

Köck

Das ist richtig und spiegelt gravierende Probleme wider. Bei einem Kongress hat ein Geschäftsführer einer deutschen Spitalskette erzählt, was ihm widerfahren ist, als er sich einen Leistenbruch operieren hat lassen. Er hat am OP-Tisch sitzend auf den Chirurgen gewartet, der ihm ein Beruhigungsmittel gespritzt hat und dann weggegangen ist. Der Patient hat gemerkt, dass ihm komisch wird, konnte den Mund aber nicht mehr öffnen und ist vom Tisch gefallen. Es stellte sich heraus, dass er ein muskellähmendes Mittel, das man bei Bauchoperationen verwendet, bekommen hat. Wäre er nicht am OP-Tisch gesessen, sondern wie jeder andere Patient im Vorbereitungsraum gelegen, wäre er vielleicht tot gewesen, bis der Arzt zurückkommt. So dramatisch kann ein banales Prozessproblem ausgehen.