Der Extremsportler Felix Baumgartner (56) kam am Donnerstag gegen 16 Uhr bei einem Paragliding-Unfall in Italien ums Leben. Er soll die Kontrolle über sein Sportgerät verloren haben und daraufhin in einen Hotelpool gestürzt sein. Das berichtete zuerst der italienische öffentlich-rechtliche Rundfunk RAI. Die lokale Feuerwehr bestätigte den Einsatz gegenüber der österreichischen Presseagentur APA.

Baumgartner soll sofort tot gewesen sein, so die Einsatzkräfte.

Der Unfall ereignete sich in Porto Sant'Elpidio an der Adriaküste.

Bei dem Absturz wurde eine Mitarbeiterin des Hotels verletzt. Sie wurde mit Halsverletzungen in ein Spital eingelieft.

Baumgartner wurde einem weltweiten Publikum im Jahr 2012 bekannt, als er aus der Stratosphäre in 39 Kilometer Höhe auf die Erde sprang und dabei mehrere Weltrekorde brach.