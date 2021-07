profil: Leider sind viele Menschen gar nicht mehr so sehr an demokratischen Prozessen interessiert – nicht nur in Österreich, auch in vielen anderen Ländern, einschließlich der USA, wo Donald Trump als vermeintlich starker Mann Furore macht. Was kann die Politik dieser brandgefährlichen Entwicklung entgegensetzen? Fischer: Es geht nicht um mangelndes Interesse an demokratischen Prozessen, sondern um schwindendes Vertrauen in das politisch-ökonomische System Europas und über die Grenzen Europas hinaus. Was wir soziale Marktwirtschaft nennen, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg hervorragend entwickelt hat, stößt offenbar an Grenzen und ist offensichtlich nur bedingt in der Lage, die aktuellen Probleme zu lösen. Die jüngste Wirtschaftskrise ist ein Teil dieses Problems, die wachsende Ungleichheit in der Vermögens- und Einkommensverteilung ebenfalls. Es steht die Frage im Raum, ob unser derzeitiges Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell noch auf der Höhe der Zeit ist. Ungerechtigkeiten, bürokratische Hindernisse, unbefriedigende Arbeitsverhältnisse und das Tempo der Veränderung bedrängen und verunsichern viele Menschen in einem so starken Ausmaß, dass dies zum Erfolg von Strömungen und Kandidaten führt, die radikale Abhilfe versprechen, ohne zu wissen, wodurch und um welchen Preis. Damit muss sich Europa als Ganzes beschäftigen.