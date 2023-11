Flüchtlinge zurück nach Afrika – „Sonst kippt das gesamte Asylsystem“

Sie schlagen vor, dass das Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR) faire Asylverfahren sicherstellen könnte.

Gerald Knaus

Das UNHCR führt seit Jahrzehnten Asylverfahren auf der ganzen Welt durch, seit 2019 auch in Ruanda. Es müsste ein Interesse haben, zu zeigen, dass irreguläre Migration reduziert werden kann, ohne die Flüchtlingskonvention zu verletzen. Besonders in einer Zeit, in der immer mehr Länder – von Pakistan bis Ungarn – dagen verstoßen, indem sie Schutzsuchende einfach abweisen, vertreiben oder per „Pushback“ illegal zurückstoßen.

Wie weiter mit dem Ruanda-Plan?

Gerald Knaus

Jetzt geht es darum, auf dem Urteil in London aufzubauen. Und dabei am Ärmelkanal zwischen der EU und Großbritannien zu beginnen. Im letzten Winter kamen 1500 Menschen monatlich in Booten nach Großbritannien. Wenn ein paar EU-Länder London jetzt anbieten, jeden, der losfährt, sofort zurückzunehmen, würde das Geschäft der Schmuggler zusammenbrechen. Damit würde Europa beweisen, dass solche Abkommen wirken. Das ist auch im Interesse Österreichs. In weiterer Folge könnte die EU mit Großbritannien die Infrastruktur für Flüchtlinge in Ruanda nutzen, um das Sterben im Mittelmeer zu stoppen. Durch UNHCR-Asylverfahren in Ruanda. Ist das erfolgreich, könnten andere Staaten dem Beispiel Ruandas folgen. Es gibt in Afrika und anderswo viele Staaten, die infrage kämen, wenn sie wollen.

Wie soll ein kleines Land wie Ruanda Zigtausende Asylwerber aus Europa aufnehmen? Allein in diesem Jahr kamen 180.000 Menschen übers Mittelmeer.

Gerald Knaus

Darum geht es nicht. Es geht um das Signal, dass ab einem Tag X jeder, der irregulär aus Libyen oder Tunesien nach Italien kommt, nach einer Zulässigkeitsprüfung nach Ruanda überstellt wird. Dann würde die Zahl der Ankommenden und Ertrinkenden schnell fallen.

Was macht Sie da so sicher?

Gerald Knaus

Knaus: Beim Inkrafttreten der EU-Türkei-Erklärung am 20. März 2016 gab es dieses Signal. Die Zahl der Ankommenden fiel von einer Million in den zwölf Monaten vor der Erklärung auf 26.000 im Jahr danach. Es starben im Jahr danach auch 1000 Menschen weniger in der Ägäis als davor. Australien genügten 2001 und erneut 2013 wenige Transfers in die Inselrepublik Nauru und nach Papua-Neuguinea, um die Boote binnen kurzer Zeit zu stoppen. Stichtage plus Drittstaaten sind der Schlüssel.

Die australische Abschottungspolitik steht synonym für Unmenschlichkeit.

Gerald Knaus

Ja. Einerseits: Kein europäisches Gericht hätte die Transfers 2013 nach Nauru erlaubt, denn dort wurden die Bedingungen der Europäischen Menschenrechtskonvention („keine unmenschliche Behandlung“) nicht erfüllt. Andererseits ist wahr, dass auf dem Weg über das Meer nach Australien seit 2013 kaum noch jemand sein Leben verloren hat, im Mittelmeer aber seit 2014 mehr als 28.000. Das sind Todeszahlen wie in einem Krieg, und es ist ein moralisches Versagen Europas. Dazu kommt heute das politisch explosive Gefühl des Kontrollverlusts vieler Europäer. Dieses Gefühl droht, das gesamte Asylsystem politisch zum Kippen zu bringen.

Was würde mit abgelehnten Asylwerbern in Ruanda passieren?

Gerald Knaus

Die meisten würden wohl freiwillig heimkehren, mit Unterstützung durch die Internationale Organisation für Migration (IOM). Jene mit positivem Bescheid blieben in Ruanda oder könnten umgesiedelt werden.

Was haben Länder wie Ruanda von solchen Flüchtlingsdeals?

Gerald Knaus

Geld für Entwicklung kann eine Rolle spielen, wie im UK-Ruanda-Abkommen. Dazu käme aber auch ein Durchbruch bei legaler Mobilität für Afrikaner: mehr Stipendien, leichtere Visavergabe, legale Arbeitsmöglichkeiten.

Sie beraten viele Regierungen. Welche Pläne wälzen Ihre „Kunden“ aktuell?

Gerald Knaus

Wir sprechen mit der deutschen Bundesregierung, Ministern in Den Haag und Griechenland und neulich dem CDU-Parteipräsidium, der Regierung in Gambia, EU-Außenpolitikchef Josep Borrell oder, letzte Woche in Stockholm, mit einem schwedischen Minister. Wir tun das als unabhängige Experten ohne Auftrag und Bezahlung. Sichere Drittstaatslösungen, Migrationsabkommen mit Stichtagen und Kontingente für legale Aufnahme sind die zentralen Fragen.