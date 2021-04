Fotogeschichte der Woche: Wie das Osterei bunt wurde

Die katholische Kirche führte bereits im Mittelalter ein vorösterliches Verbot, Fleisch und Eierspeisen zu verzehren - auch Fastenzeit genannt. Gleichzeitig ist der Vorfrühling eine gute Legezeit für Hühner, also sammelten sich vor Ostern große Mengen an Eiern an. Ohne Kühlschrank und bei warmen Wetterbedingungen musste man sich demnach etwas einfallen lassen, um die Eier haltbar zu machen. Sie wurden also gekocht und anschließend gefärbt.

Der Vorrat an Eiern diente vielen Bauern als Zahlungsmittel, beispielsweise um den zu Ostern fälligen Pachtzins zu begleichen. Der Rest wurde verziert und weiterverschenkt.