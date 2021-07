Hauptaktivität der "Jungen Patrioten" war die Veröffentlichung der Zeitschrift "gegenARGUMENTe", die laut DÖW in der "völkisch-traditionalistischen Ausformung des österreichischen Rechtsextremismus" einzuordnen ist. "gegenARGUMENTe" erscheint heute noch. Mittlerweile wird das Blatt vom rechten Aula Verlag herausgegeben. Der einschlägige Ton blieb erhalten. In der April-Ausgabe 2017 heißt es: "Die Menschenrechte in ihrer jetzigen Form sind unnötig und gehören abgeschafft." Dass Menschenrechte überall auf der Welt und "zwar für alle Menschen" gelten, sei "höchst problematisch". Udo Landbauer engagierte sich für die "Jungen Patrioten" als Spendenkeiler. 2010 - er war schon RFJ-Spitzenfunktionär und ab April Stadtrat in Wiener Neustadt - wandte er sich in zwei profil vorliegenden Schreiben (siehe Faksimile) an Sympathisanten, bedankte sich für die bisherige Unterstützung und erläuterte die Ziele der "Jungen Patrioten". Diese hätten es sich "zur Aufgabe gemacht", dem "zerstörerischen Zeitgeist entgegenzuwirken und vor allem junge Menschen wieder mit ihren Wurzeln vertraut zu machen". Zur "Pflege der eigenen Kultur" gehöre auch "das Singen von Volks-und Soldatenliedern", so Landbauer in seinem Werbeschreiben. Daher würden die "Jungen Patrioten" als "eines der ersten Projekte" das " Liederbüchlein für unterwegs" vorlegen -mit der Bitte um eine Spende.