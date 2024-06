FPÖ-Sieg bei EU-Wahl: Wutprobe gegen das „System“

Angekündigte Sensationen finden manchmal statt: Seit eineinhalb Jahren liegen die Freiheitlichen in allen bundesweiten Umfragen in der Pole-Position, deutlich vor der abgehängten Konkurrenz von ÖVP und SPÖ. An diesem denkwürdigen Wahlsonntag wurden die Umfragen Wirklichkeit: Erstmals wurde die FPÖ bei einer bundesweiten Wahl stärkste Partei. Auf rund 27 Prozent war sie schon mehrmals gekommen, bei der EU-Wahl 1996, bei den Nationalratswahlen in den Jahren 1999 und 2017. Damals aber waren ÖVP und SPÖ noch wesentlich stärker und verwiesen die FPÖ auf Platz 3. Diesmal schwächelten die ehemaligen Großparteien massiv – der erste Grund für den blauen Durchmarsch.