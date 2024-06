Feilschen nach den Wahlen: Wer mit wem im EU-Parlament?

Das Amt des Außenbeauftragten der EU könnte diesmal an einen Liberalen gehen. Und Polen, so heißt es in Brüssel, darf wohl als Dank für die Unterstützung von der Leyens den Verteidigungskommissar bestellen.

Die Versuche, alle Parteien rechts der Mitte in einer einzigen „Superfraktion“ zu vereinen , sind bisher misslungen. Angetrieben wurden sie zuletzt vom Wegfall der britischen Tories aus dem EKR und dem Austritt der ungarischen Fidesz aus der EVP. Vor Kurzem hat Marine Le Pen Giorgia Meloni vorgeschlagen, eine gemeinsame Fraktion zu bilden – und künftig die zweitstärkste Gruppe im EU-Parlament zu stellen. In diesem Fall könnten Europas Rechte nicht wie bisher von wichtigen Ämtern und Funktionen ausgeschlossen werden.

Doch die Differenzen zwischen den Parteienfamilien wiegen schwer. Während die EKR auf europäischer Ebene im Sinne einer Veränderung der EU von innen zumindest mitarbeitet, betreibt die ID-Fraktion Fundamentalopposition und lehnt kategorisch alles ab, was aus Brüssel kommt. Inhaltlich trennen die beiden Parteienfamilien Welten. Es spießt sich an den Positionen zur NATO und zu Russland – und am Ausmaß der Radikalisierung.

Denkbar ist etwa eine „konstruktive“ EKR unter der Führung Melonis; die ID würde in diesem Szenario weiter an den Rand gedrängt. Ihr anschließen könnten sich etwa Ungarns Fidesz sowie Parteien, die bisher dem radikaleren Flügel in der EKR angehörten.

profil hat Abgeordnete der ID sowie der EKR um Gespräche gebeten, ohne Erfolg.

Flexible Mehrheiten

Die proeuropäische Mehrheit im EU-Parlament bleibt erhalten, sagt Experte Schmidt: „Um mehrheitsfähig zu sein, müssen EVP und S&D zusammenarbeiten. Darüber hinaus wird es thematische Ad-hoc-Koalitionen geben.“

Im Zusammenspiel mit Rechten kann die EVP etwa Vorhaben in der Sozial- und Klimapolitik blockieren, bei der Migration wird die Unterstützung radikaler Vorschläge wahrscheinlicher. Gegenüber Italiens Regierungschefin zeigt sich EVP-Chef Weber schon lange offen. Mit Meloni würde Weber gern neue Mehrheiten rechts der Mitte schaffen, heißt es aus der EVP.

Das ist ihm bisher schon ganz gut gelungen. Europas Konservative fanden in der ablaufenden Legislaturperiode verlässliche Partner rechts der Mitte. Zuletzt machte die EVP vor allem in der Verwässerung des „Green Deal“ gemeinsame Sache mit rechten Kräften: Bei 340 Abstimmungen zum Green Deal hat die EVP eine Mehrheit mit EKR und ID gefunden, wie eine Analyse der Grünen-Fraktion zeigt.

Setzt sich der Kurs fort, dann könnten die Gegner Europas in den kommenden fünf Jahren mächtiger werden als je zuvor. In sieben von 27 Mitgliedstaaten, darunter Italien, Schweden und Ungarn, sitzen Rechte und Rechtspopulisten bereits in der Regierung oder unterstützen diese. Bald kommen die Niederlande dazu, und in Österreich führt die FPÖ in Umfragen zur Nationalratswahl.

Die Positionen der extremen Rechten rücken weiter in die Mitte.